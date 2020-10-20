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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

«التعاون الإسلامي» يطالب المجتمع الدولي بدعم السودان

الثلاثاء 20/أكتوبر/2020 - 09:12 م
يوسف بن أحمد العثيمين
يوسف بن أحمد العثيمين
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رحب الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، بتصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بشأن حذف اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، واصفًا التصريحات بالخطوة المهمة لمستقبل السودان.

وقال العثيمين - وفقا لوكالة الأنباء السعودية - إن القرار يأتي في إطار الجهود التي تبذلها حكومة الفترة الانتقالية لاستعادة السودان لعلاقاته الطبيعية مع المجتمع الدولي، بعد فترة طويلة من المعاناة بسبب وجود السودان في قائمة الدول الراعية للإرهاب، معربًا عن ارتياحه الكبير لهذا القرار المنتظر منذ أمد بعيد، مؤكدًا دعم المنظمة الكامل لحكومة السودان ومساعيها الرامية لتحقيق الاستقرار والتنمية والازدهار لشعبه الكريم.

وأشاد أمين عام المنظمة بجهود الحوار الطويل الذي قادته الدبلوماسية السودانية مع الجانب الأمريكي، وهو ما كشف عنه معالي رئيس الوزراء الدكتور عبد الله حمدوك في بيانه الترحيبي بالقرار الأمريكي، وعلى جهود بعض الدول الأعضاء التي ظلت داعمة لرفع السودان من قائمة الإرهاب.

وأوضح العثيمين، أن المنظمة ظلت تطالب في كل اجتماعاتها وتواصلها مع الجانب الأمريكي بضرورة حذف اسم السودان من قائمة الإرهاب، متمنيا أن تكون هذه الخطوة فاتحة لمستقبل زاهر وعودة ميمونة للسودان لمكانتها الطبيعية في الساحة الإقليمية والدولية.

ودعا الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، المجتمع الدولي لدعم السودان في هذه المرحلة الحساسة من تاريخه.

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