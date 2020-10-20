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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

الذهب يرتفع بدعم من تراجع الدولار ورهانات على تحفيز مالي أمريكي

الثلاثاء 20/أكتوبر/2020 - 09:08 م
الذهب
الذهب
وكالات
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ارتفعت أسعار الذهب، الثلاثاء، مع تراجع الدولار وتزايد الآمال في حزمة تحفيز أمريكية جديدة للتخفيف من تداعيات فيروس كورونا قبل الانتخابات الرئاسية، وهو ما عزز جاذبية المعدن النفيس كأداة للتحوط ضد التضخم.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.34% إلى 1910.70 دولار للأوقية (الأونصة) في أواخر جلسة التداول، وصعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2% لتسجل عند التسوية 1915.40 دولار.

وهبط مؤشر الدولار 0.4% أمام منافسيه إلى أدنى مستوى له منذ 21 سبتمبر، وهو ما يجعل الذهب أقل تكلفة لحائزي العملات الأخرى.

وقال أوجين فاينبرج، المحلل في كومرتس بنك "تركيز المستثمرين منصب على حزمة مساعدات جديدة للاقتصاد الأمريكي وما إذا كانت ستطرح بنجاح قبل الانتخابات.

"الانتخابات في حد ذاتها مهمة جدًا، كما (تقيم) السوق فرص كل مرشح والتأثير على السياسة النقدية مستقبلًا".

وقال درو هاميل المتحدث باسم نانسي بيلوسي رئيسة مجلس النواب الأمريكي إنها ووزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين "يواصلان تضييق خلافاتهما" بشأن الحزمة.

ويميل الذهب، الذي ارتفع حوالي 26 بالمئة منذ بداية العام، للاستفادة من برامح تحفيز على نطاق واسع باعتباره أداة تحوط في مواجهة التضخم وانخفاض قيم العملات.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة 1.1% إلى 24.78 دولار للأوقية وقفز البلاتين 2.35 % إلى 876.61 دولار، بينما صعد البلاديوم 2.48% إلى 2401.60 دولار.

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