إطلاق صاروخ على إسرائيل من قطاع غزة

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أن صاروخا أطلق، مساء الثلاثاء، على إسرائيل من قطاع غزة دون وقوع إصابات أو أضرار.ودوت صافرات الإنذار في منطقة بجنوب إسرائيل متاخمة للقطاع قبل سقوط الصاروخ، الذي لم تتبن أي جهة حتى الآن إطلاقه.وقال الجيش، في بيان: "اعترض نظام القبة الحديدية للمضادات الجوية الصاروخ".وتعود آخر عملية إطلاق صاروخ على إسرائيل من غزة إلى 16 أكتوبر.ويقع القطاع المحاصر من إسرائيل تحت سيطرة حركة المقاومة الإسلامية (حماس) التي تصنفها إسرائيل منظمة "إرهابية".وفي أغسطس، كثفت حماس، التي تحكم غزة منذ 2007، إطلاق البالونات الحارقة والصواريخ باتجاه إسرائيل التي ردت بشن ضربات جوية على مواقع للحركة.ولكن توصل الطرفان إلى اتفاق في سبتمبر بوساطة قطرية، ينص على وقف الأعمال الحربية وإحياء هدنة هشّة قائمة منذ عام ونصف العام جرى التوصل إليها بوساطة من الأمم المتحدة ومصر.والثلاثاء، أعلن الجيش الإسرائيلي العثور على نفق من قطاع غزة يؤدي إلى أراضي الدولة العبرية.وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي جوناثان كونريكوس، في مؤتمر عبر الهاتف: "لا نعرف في هذه المرحلة أي تنظيم إرهابي حفر النفق"، مضيفًا: "لكننا نحمّل حركة حماس مسئولية كل نشاط يصدر من قطاع غزة".