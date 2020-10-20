ارتفاع إصابات كورونا في الجزائر لـ54839

أعلن الناطق باسم اللجنة الوطنية لمتابعة فيروس كورونا بالجزائر، جمال فورار، اليوم، ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا بالجزائر إلى 54 ألفا و839 حالة إصابة، و1873 حالة وفاة.وقال فورار - في مؤتمر صحفي اليوم - إن الجزائر سجلت 223 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا جديدة و8 حالات وفاة خلال يوم واحد، وإن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغ 38 ألفا و346 حالة، وإن أغلب الوفيات من بين كبار السن، كما يوجد 38 مريضا بالعناية المركزة.يذكر أن أغلب الإصابات كانت تتركز في ولاية البليدة، التي تبعد عن الجزائر العاصمة 36 كيلومترا غربا، وتم فرض حجر صحي كامل عليها منذ يوم 24 مارس الماضي لمدة شهر، بسبب تفشي حالات الإصابة بها.وكانت السلطات الجزائرية قد خففت حظر التجوال المفروض بسبب فيروس كورونا ليصبح من 11 مساء إلى 6 صباحا في 11 ولاية من بينها الجزائر العاصمة، فيما رفعت الحجر الصحي تماما عن 37 ولاية أخرى وذلك حتى نهاية أكتوبر الجاري.