خطوات إضافة المحذوفين على بطاقات التموين

حددت وزارة التموين والتجارة الداخلية شروطا لإضافة المحذوفين على بطاقات التموين، ومنها:- أن يكون من المستحقين للدعم وليس من يقع تحت مؤشرات عدم الاستحقاق من لجنة العدالة الاجتماعية بمجلس الوزراء، وتتمثل في زيادة استهلاك كهرباء أو تليفون أو امتلاك سيارة فارهة أو غيرها من المعدلات.- يشترط أن تكون البطاقة سارية تموين أو خبز وليست بطاقة متوقفة عن التفعيل.- يتقدم الأفراد المحذوفون على البطاقة السارية بطلب للدكتور علي المصيلحي، وزير التموين.- يرفع وزير التموين الطلب إلى مدير عام البطاقات ومنه إلى الإنتاج الحربي.- يتم الرد على الطلب بالتفعيل خلال ٢١ يوما، وبعدها يتم تشغيل البطاقة خلال الشهر التالي، وإضافة الأفراد حال الاستحقاق.