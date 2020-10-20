مجموعة دار أزياء طوني ورد لموسم ربيع وصيف 2021



قدم مصمم الأزياء اللبناني العالمي «طوني ورد» مجموعته الجديدة لموسم فصلي ربيع وصيف عام 2021، بتشكيلة رائعه وانيقة.



وعلى الرغم من الظروف السلبية التي أحاطت به خلال الفترة الاخيرة مع انفجار مرفأ بيروت وما خلفه من دمار في المشغل الخاص به أصر ورد على تقديم مجموعة الأزياء الجاهزة الخاصة به ليعلن من خلالها الاستمرارية والأمل بغد أفضل.



«ليلة في الاوبرا» (Une Nuit A L’Opéra) هذا هو الاسم الذي اختاره طوني ورد لمجموعته، حيث استوحاها من حكاية امرأة تدعى كارمن رويت قصتها من خلال الأوبرا، كانت عاشقة وقد لحقت بعاطفتها وما دلها عليه قلبها حتى نفسها الأخير وأتت التصميمات لتعكس أجواء الاوبرا التي تتسم بالفخامة مع التطريزات والدانتيل. قدم مصمم الأزياء اللبناني العالمي «طوني ورد» مجموعته الجديدة لموسم فصلي ربيع وصيف عام 2021، بتشكيلة رائعه وانيقة.وعلى الرغم من الظروف السلبية التي أحاطت به خلال الفترة الاخيرة مع انفجار مرفأ بيروت وما خلفه من دمار في المشغل الخاص به أصر ورد على تقديم مجموعة الأزياء الجاهزة الخاصة به ليعلن من خلالها الاستمرارية والأمل بغد أفضل.«ليلة في الاوبرا» (Une Nuit A L’Opéra) هذا هو الاسم الذي اختاره طوني ورد لمجموعته، حيث استوحاها من حكاية امرأة تدعى كارمن رويت قصتها من خلال الأوبرا، كانت عاشقة وقد لحقت بعاطفتها وما دلها عليه قلبها حتى نفسها الأخير وأتت التصميمات لتعكس أجواء الاوبرا التي تتسم بالفخامة مع التطريزات والدانتيل.

استوحى طوني ورد تصميمات راقية جدًا للاكمام التي أتت ضخمة لكن أنثوية أيضًا في نفس الوقت وقد زينت هذه الأكمام الفساتين الناعمة سواء التصميم المصنوع من التول الزهري أو الفستان الأزرق ذات القصّة الضيّقة على الجسم والكورسيه المطرز بلمسات الذهبي. وللمناسبات الراقية في ربيع وصيف 2021، قدم ورد فساتين الحفلات الضخمة المطرزة بفخامة عالية مع لمسات متنوعة بين القصب البراق أو التموجات المصنوعة من القماش وتصميم السترابلس للكورسيه مع الأكمام المنسدلة على اليدين أو اللياقة العالية للوك محافظ أكثر.

وقدم تصميمات أخرى بكورسيه مطرز وفاخر، فيما القسم السفلي مصنوع من قماش الموسلين الناعم والمنسدل بكل سلاسة وتأتي القصة ذات شق عالي جدًا لابراز الساق بطريقة جذابة والكثير من المناسبات تتطلب اطلالة أنيقة، لكن في الوقت نفسه غير مبالغ بها لذلك قدم ورد فساتين الكوكتيل التي تصل الى حدود الركبة مصنوعة من الساتان البنفسجي أو مطرزة بالورود الزهرية.واذا كانت المراة ترغب باطلالة متحررة وجذابة في المناسبات، يمكن أن تختار الفساتين القصيرة من مجموعة طوني ورد لربيع وصيف 2021 فهي تأتي بقصة الكلوش مع فتحات متفاوتة على الصدر وزينت بخيوط التول كالتصميم الأسود أو الازهار المصنوعة يدويًا.

مع أن معظم تصميمات طوني ورد هي أحادية اللون، لكن هناك بعض الفساتين المنقوشة ولا شك ان الطبعات المختارة ستجذب نظر المراة حيث تجمع بين ألوان البيج والابيض والاسود لاطلالات لافتة. لا يقدم المصمّم اللبناني طوني ورد مجموعة أزياء جاهزة دون أن يكون بها الجامبسوت الذي يعتبر تصميم تطلبه الكثير من النساء لأنه أنيق ومريح في الوقت نفسه وقد قدم تصميم الجامبسوت الأسود الذي يعكس شخصية المرأة القوية مع الأطراف المصنوعة من الدانتيل فيما اختار طوني ورد البنطلونات لاطلالة باللون الأزرق الأحادي مع الشلحة الجانبية، وللوك آخر يجمع بين البنطلون البنفسجي المطرز كله مع الجاكيت ذو الأكمام المنتفخة.