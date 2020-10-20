رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 21 أكتوبر 2020 الموافق 04 ربيع الأول 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

لايف ستايل

مجموعة دار أزياء طوني ورد لموسم ربيع وصيف 2021

الثلاثاء 20/أكتوبر/2020 - 11:18 م
جريدة الدستور
سلمى بدر
طباعة

قدم مصمم الأزياء اللبناني العالمي «طوني ورد» مجموعته الجديدة لموسم فصلي ربيع وصيف عام 2021، بتشكيلة رائعه وانيقة.

وعلى الرغم من الظروف السلبية التي أحاطت به خلال الفترة الاخيرة مع انفجار مرفأ بيروت وما خلفه من دمار في المشغل الخاص به أصر ورد على تقديم مجموعة الأزياء الجاهزة الخاصة به ليعلن من خلالها الاستمرارية والأمل بغد أفضل.

«ليلة في الاوبرا» (Une Nuit A L’Opéra) هذا هو الاسم الذي اختاره طوني ورد لمجموعته، حيث استوحاها من حكاية امرأة تدعى كارمن رويت قصتها من خلال الأوبرا، كانت عاشقة وقد لحقت بعاطفتها وما دلها عليه قلبها حتى نفسها الأخير وأتت التصميمات لتعكس أجواء الاوبرا التي تتسم بالفخامة مع التطريزات والدانتيل.
مجموعة دار أزياء
استوحى طوني ورد تصميمات راقية جدًا للاكمام التي أتت ضخمة لكن أنثوية أيضًا في نفس الوقت وقد زينت هذه الأكمام الفساتين الناعمة سواء التصميم المصنوع من التول الزهري أو الفستان الأزرق ذات القصّة الضيّقة على الجسم والكورسيه المطرز بلمسات الذهبي.
وللمناسبات الراقية في ربيع وصيف 2021، قدم ورد فساتين الحفلات الضخمة المطرزة بفخامة عالية مع لمسات متنوعة بين القصب البراق أو التموجات المصنوعة من القماش وتصميم السترابلس للكورسيه مع الأكمام المنسدلة على اليدين أو اللياقة العالية للوك محافظ أكثر.
مجموعة دار أزياء
وقدم تصميمات أخرى بكورسيه مطرز وفاخر، فيما القسم السفلي مصنوع من قماش الموسلين الناعم والمنسدل بكل سلاسة وتأتي القصة ذات شق عالي جدًا لابراز الساق بطريقة جذابة والكثير من المناسبات تتطلب اطلالة أنيقة، لكن في الوقت نفسه غير مبالغ بها لذلك قدم ورد فساتين الكوكتيل التي تصل الى حدود الركبة مصنوعة من الساتان البنفسجي أو مطرزة بالورود الزهرية.واذا كانت المراة ترغب باطلالة متحررة وجذابة في المناسبات، يمكن أن تختار الفساتين القصيرة من مجموعة طوني ورد لربيع وصيف 2021 فهي تأتي بقصة الكلوش مع فتحات متفاوتة على الصدر وزينت بخيوط التول كالتصميم الأسود أو الازهار المصنوعة يدويًا.
مجموعة دار أزياء
مع أن معظم تصميمات طوني ورد هي أحادية اللون، لكن هناك بعض الفساتين المنقوشة ولا شك ان الطبعات المختارة ستجذب نظر المراة حيث تجمع بين ألوان البيج والابيض والاسود لاطلالات لافتة. لا يقدم المصمّم اللبناني طوني ورد مجموعة أزياء جاهزة دون أن يكون بها الجامبسوت الذي يعتبر تصميم تطلبه الكثير من النساء لأنه أنيق ومريح في الوقت نفسه وقد قدم تصميم الجامبسوت الأسود الذي يعكس شخصية المرأة القوية مع الأطراف المصنوعة من الدانتيل فيما اختار طوني ورد البنطلونات لاطلالة باللون الأزرق الأحادي مع الشلحة الجانبية، وللوك آخر يجمع بين البنطلون البنفسجي المطرز كله مع الجاكيت ذو الأكمام المنتفخة.
مجموعة دار أزياء طوني ورد لموسم ربيع وصيف 2021
مجموعة دار أزياء طوني ورد لموسم ربيع وصيف 2021
مجموعة دار أزياء طوني ورد لموسم ربيع وصيف 2021
مجموعة دار أزياء طوني ورد لموسم ربيع وصيف 2021
مجموعة دار أزياء طوني ورد لموسم ربيع وصيف 2021
مجموعة دار أزياء طوني ورد لموسم ربيع وصيف 2021
مجموعة دار أزياء طوني ورد لموسم ربيع وصيف 2021
مجموعة دار أزياء طوني ورد لموسم ربيع وصيف 2021

موضوعات متعلقة

«حق الغلابة».. أهم 9 مؤشرات عن منظومة الدعم الجديدة

حقيقة إغلاق مدرسة مصر للغات في الجيزة بسبب وفاة طالب بكورونا

«شوقى» يعلن مفاجأة لطلاب الثانوية العامة (فيديو)

من الكنترول.. «الموسيقيين» ترفض عضوية شاكوش لسبب غير صوته

الصور

image description

محافظ أسيوط يفتتح معرض «ما يغلاش عليك» لدعم المنتج المصري

image description

«كلنا واحد» تسدد مصروفات الطلاب الأكثر احتياجًا بمدرسة في الهرم

image description

افتتاح معرض المنصورة الأول للكتاب (فيديو)

image description

تخصيص قطعتي أرض لإقامة مساكن اقتصادية ومحطة مياه جوفية بأسيوط

image description

منح شهادة الأيزو لـ7 مستشفيات جامعية بأسيوط

الأكثر قراءة

حقيقة إغلاق مدرسة مصر للغات في الجيزة بسبب وفاة طالب بكورونا

السلطات المغربية تمنع «الرجاء» من السفر للقاهرة

«شوقى» يعلن مفاجأة لطلاب الثانوية العامة (فيديو)

فضائح كومبارس الإخوان.. قضية «إثبات نسب» تلاحق الهارب هشام عبدالله

إنفوجراف

image description

«صندوق إبراهيم» وإعفاء من التأشيرات.. الإمارات وإسرائيل توقعان اتفاقيات جديدة

image description

«حق مريم».. تفاصيل مقتل فتاة المعادي (إنفوجراف)

image description

إيرادات الأفلام منذ عودة الحياة لطبيعتها في مصر (إنفوجراف)

image description

ملابسات وفاة عويس الرواى فى 5 نقاط

نجم الساعة

الأمير عبدالرحمن بن مساعد: مقاطعة المنتجات التركية تصرف شعبى للرد على وقاحة أردوغان

منوعات

توزيع منهج الدراسات الاجتماعية للصف الرابع الابتدائي الترم الأول 2020

اكتشاف كوكبين بينهما «أرض فائقة» على بعد 120 سنة ضوئية

روسيا تنتج 300 ألف جرعة من لقاح كورونا بنهاية أكتوبر

الشركة المصرية للاتصالات.. دفع فاتورة التليفون الأرضى أكتوبر 2020 قبل فرض غرامة

أيام زمان

«نادوه بأسماء الخضار».. تنمر الأطفال على لقب فريد الأطرش في الطفولة

«كل ما أقوله رايحه حتة يقول لا».. أمينة رزق تكشف عقدتها من الزواج

«كنت الوسيط بينه وبين مصر»..اعترافات إيهاب نافع عن علاقته بـ «الهجان»

«صوته عالي ويزعج نومي».. سبب انفصال شادية عن صلاح ذوالفقار

مقالات الرأي
ثروت الخرباوي
والناس فى التكفير مذاهب
منى رجب
مريم لن تعود لأهلها
د.مينا بديع عبدالملك
ما بين الرهبنة القبطية والكنيسة فى العالم
ماجد حبته
القمة الثلاثية.. والمعضلة القبرصية
المزيد

الثقافة

افتتاح المؤتمر الأدبي لإقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي

قصور الثقافة تشارك بمعرض المنصورة الأول للكتاب

شريف بكر: «برامج إذاعة القرآن» كتاب يعرض الدور التربوي الذي تقدمه الإذاعة

غدًا.. مناقشة «أغانى الحنة السويسى» لـ حسن الإمام بـ«نوافذ ثقافية»