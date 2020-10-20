«قومى المرأة»: برنامج لتوعية ذوى الإعاقة حول المشاركة فى الانتخابات

عقدت لجنة المرأة ذات الإعاقة بالمجلس القومي للمرأة اللقائين الأول والثاني من البرنامج التدريبي لتوعية الأشخاص ذوي الإعاقة بكيفية المشاركة في انتخابات مجلس النواب 2020، وذلك عبر تقنية "الفيديو كونفرانس" وبالتعاون مع لجنتي المحافظات والمشاركة السياسية بالمجلس، وبمشاركة نساء من ذوات الإعاقة أو أمهات لأشخاص ذوي إعاقة على مستوى محافظات الجمهورية، تحت إشراف الدكتورة هبة هجرس، عضوة المجلس ومقررة لجنة المراة ذات الإعاقة.وقد رأست اللقاءين ضمن البرنامج التدريبي مها هلالي، المقرر المناوب للجنة المرأة ذات الإعاقة، حيث تحدثت عن دور لجنة المرأة ذات الإعاقة واختصاص عملها منذ إنشائها، والهدف منها وهو تقديم الدعم والمساندة الدائمة لسيدات وأمهات ذوات الإعاقة، وضرورة المشاركة والتمسك بحقوقهن السياسية في الانتخابات المقبلة، واختيار المرشح المناسب الذي يحافظ على حقوقهن وحقوق ابناءهن من ذوي الإعاقة.وتحدثت داليا عاطف، عضوة لجنة المرأة ذات الإعاقة عن المشاركة السياسية في الدستور وقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، من خلال عرض وافي لنصوص القانون والاتفاقيات الدوليه، التي توضح حقوق ذوي الإعاقة.كما شاركت في اللقاء المستشارة نرمين الاسمر، ممثل الهيئة الوطنية للانتخابات، وتحدثت عن التيسيرات التي تقدمها الهيئة للأشخاص ذوي الإعاقة خلال أيام الاقتراع بمرحلتيها والإعادة، وتم التنويه خلال اللقاء على دور وزارة الداخلية لتوفير كافة التسهيلات لذوي الإعاقة وكبار السن.وتحدثت جمهورية عبدالرحيم، ممثل لجنة المشاركة السياسية، عن دور مجلس النواب وأهمية نزول المرأة وذوي الإعاقة للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات.وأدارت اللقاء خلال يوم التدريب الدكتورة شريفة راغب، عضوة لجنة المرأة ذات الإعاقة.