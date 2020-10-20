حملة مكبرة لإزالة الإعلانات المخالفة بكفر شكر

شنّت الأجهزة المحلية بمركز ومدينة كفر شكر، برئاسة اللواء هشام رفعت، رئيس مركز ومدينة كفر شكر حملة مكبرة استهدفت المرور على جميع طرق وشوارع وميادين قرى الوحدات المحلية والمدينة لرفع كل الإعلانات التى لم تسدد التأمين والالتزام باللوائح المنظمة، تنفيذًا لسيادة القانون.وقال اللواء هشام رفعت، رئيس مركز ومدينة كفر شكر، في تصريحات صحفية إن الأجهزة المعنية تعمل على رفع جميع الإعلانات المخالفة للقانون التي لم تسدد قيمة التأمين بهدف فرض هيبة الدولة.وأوضح رئيس المركز والمدينة أننا نعمل جميعًا على تنفيذ سيادة القانون وفرض هيبة الدولة على الجميع دون وساطة أو محسوبية، مناشدًا جميع الأهالى وأصحاب الإعلانات الالتزام بالقانون وعدم ارتكاب مخالفات؛ تجنبًا من تطبيق القانون على المخالفين.شارك في الحملة المهندس مصيلحي جمال هدايا والمهندس محمد غنيم نائبا رئيس المركز والمدينة ومسئولو الإشغالات والتراخيص.