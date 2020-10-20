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الثلاثاء 20 أكتوبر 2020 الموافق 03 ربيع الأول 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

«البريد» تصدر طابعًا تذكاريًا بمناسبة اليوم العالمى للإحصاء

الثلاثاء 20/أكتوبر/2020 - 07:52 م
اللواء خيرت بركات
اللواء خيرت بركات رئيس الجهاز المركزي
طارق عتمان
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شريف فاروق: تحرص الهيئة دائمًا على إصدار الطوابع التذكارية في المناسبات تخليدًا لذكرى تلك الأحداث المهمة في تاريخ الوطن

أصدرت الهيئة القومية للبريد طابع بريد تذكاريًا بمناسبة اليوم العالمي للإحصاء والذي يوافق 20 أكتوبر من كل عام ويتم الاحتفال به كل خمس سنوات في ضوء ما أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة ليكون يومًا عالميًا للإحصاء.

دشن الطابع اللواء خيرت بركات رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء والدكتور شريف فاروق رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد ضمن الاحتفالية التي ينظمها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي الثالث للإحصاء.

من جانبه قال الدكتور شريف فاروق رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد إن الطوابع التذكارية تعد وسيلة من وسائل الاتصال الثقافي بين مختلف دول وشعوب العالم وتوثق تاريخ الأمم على مر العصور، لذلك يحرص البريد المصري دائمًا على إصدار الطوابع التذكارية في الأحداث والمناسبات المهمة لتخليد تلك الأحداث المهمة في تاريخ الوطن.

وأوضح الدكتور شريف فاروق أن الطابع يتضمن شعارًا تم تصميمه خصيصًا لهذه المناسبة ويبرز شعار الاحتفالية هذا العام "ربط العالم ببيانات يمكننا الوثوق بها" باللغتين العربية والإنجليزية حيث يعكس هذا الشعار أهمية البيانات الرسمية الموثوق بها وتطويرها داخل الأنظمة الإحصائية الوطنية، كما يتضمن تصميم الطابع رسمًا بيانيًا يرمز إلى إحصاء البيانات، بالإضافة إلى شعار الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء وشعار الاحتفال الخاص بالأمم المتحدة ومكان وتاريخ الاحتفال.

وجدير بالذكر أن مقاس الطابع (٣ سم في ٥ سم) مؤمن متعدد الألوان أوفست وقيمته 4 جنيهات.
«البريد» تصدر طابعًا تذكاريًا بمناسبة اليوم العالمى للإحصاء
«البريد» تصدر طابعًا تذكاريًا بمناسبة اليوم العالمى للإحصاء
«البريد» تصدر طابعًا تذكاريًا بمناسبة اليوم العالمى للإحصاء
«البريد» تصدر طابعًا تذكاريًا بمناسبة اليوم العالمى للإحصاء

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