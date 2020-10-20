جيش الاحتلال يكشف عن نفق عابر للحدود تم حفره من غزة

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، الثلاثاء، أنه اكتشف نفقًا عابرًا للحدود تم حفره من قطاع غزة إلى داخل إسرائيل، وهو أول نفق يتم اكتشافه منذ أكثر من عام.وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، جوناثان كونريكوس، إن الجيش حدّد ما وصفه بأنه "نفق إرهابي" بمساعدة جدار استشعار تحت الأرض.ويتم حاليا بناء الجدار تحت الأرض حول قطاع غزة، في محاولة لمنع الجماعات المسلحة من حفر ممرات إلى داخل إسرائيل.ويأمل المسئولون الإسرائيليون أن يضع الحاجز، البالغ طوله 65 كيلومترًا، حدًا للتهديد الذي استنزف البلدات الحدودية الإسرائيلية، خوفا من خروج مسلحين من تحت الأرض من الأنفاق إلى مجتمعاتهم.ويتكون الحاجز من خرسانة مسلحة بشبكة معدنية، وبه أجهزة استشعار تسمح للسلطات الإسرائيلية باكتشاف ما إذا كان من يحفرون الأنفاق يقتربون من الحاجز.وقال كونريكوس: "الحاجز قدم الإشارة الملائمة، التي سمحت لقواتنا بتحديد موقعه في الأيام المقبلة سنقوم بتحييد النفق"، وأضاف الجيش أن النفق الذي وصل إلى إسرائيل بدأ من منطقة خان يونس جنوب قطاع غزة.