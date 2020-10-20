إصابات كورونا المؤكدة في أوروبا تجاوزت 5 ملايين حالة

أفادت البيانات الصادرة عن المركز الأوروبي للوقاية من الأمراض والسيطرة عليها بأن عدد حالات الإصابة المؤكدة بكورونا في دول الاتحاد الأوروبي وأهم الدول الشريكة في أوروبا تجاوزت 5 ملايين حالة.وأوضح المركز أن عدد هذه الحالات وصل حتى اليوم الثلاثاء إلى 5039783 حالة في المنطقة الاقتصادية الأوروبية، بالإضافة إلى بريطانيا، بزيادة نحو 130 ألف حالة مقارنة بأمس الإثنين.وحسب البيانات المُحَدَّثَة للمركز، تم تسجيل أغلب الحالات في إسبانيا بـ974 ألفا و449 حالة، تلتها فرنسا بـ910 آلاف و277 حالة، ثم بريطانيا بـ741 ألفا و212 حالة، وإيطاليا بـ423 ألفا و578 حالة، ثم ألمانيا بـ373 ألفا و167 حالة، وهولندا بـ235 ألفا و954 حالة، وبلجيكا بـ230 ألفا و387 حالة.وبلغ إجمالي حالات الوفيات في هذه المنطقة نحو 202 ألف حالة.وتضم المنطقة الاقتصادية الأوروبية كل دول الاتحاد الأوروبي الـ27، وبريطانيا والنرويج وأيسلندا وليشتنشتاين.ولا تشمل هذه الإحصائية الإصابات في سويسرا التي وصل فيها عدد الإصابات إلى 83 ألف حالة.تجدر الإشارة إلى أن أعداد الإصابات المؤكدة في أوروبا، وفقا لمنظمة الصحة العالمية، أعلى بكثير من الأعداد الواردة وفقا للمركز الأوروبي للوقاية من الأمراض والسيطرة عليها، لأن المنظمة تصنف أوروبا باعتبارها تضم 53 دولة.ووفقا لبيانات المنظمة، فإن عدد الإصابات المؤكدة في أوروبا يقارب 8.2 مليون حالة، بينما يبلغ عدد الوفيات نحو 260 ألف حالة.