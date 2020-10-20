الأسهم الأوروبية تنخفض بفعل القلق بشأن قيود جديدة مرتبطة بكورونا

تراجعت سوق الأسهم الأوروبية، اليوم الثلاثاء، بفعل القلق إزاء أحدث قيود مرتبطة بفيروس كورونا وتعثر محادثات التجارة بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي، وهو ما غطى على أجواء تفاؤل أثارتها أرباح قوية من عدة شركات وبنوك.وفرضت إيطاليا وإسبانيا وبريطانيا قيودًا لكبح انتشار فيروس كورونا تهدد بتقويض تعاف اقتصادي، وفي أيرلندا قال وزير المالية، إن القيود الجديدة في البلاد ستدفع الناتج المحلي الإجمالي للهبوط 3.5 بالمئة هذا العام.وأنهى المؤشر ستوكس 600 الأوروبي جلسة التداول منخفضا 0.35 بالمئة.وكان المؤشر القياسي قد تعافى بحوالي 35 في المئة من هبوطه الحاد بسبب الجائحة في مارس، لكنه يجد صعوبة في الوصول إلى مستويات ما قبل الأزمة، بينما تنتشر موجة ثانية من الفيروس.ومن بين البورصات الرئيسية في أوروبا، أغلق المؤشر داكس الألماني منخفضا 0.9 بالمئة، بينما تراجع المؤشر كاك 40 الفرنسي 0.27 بالمئة.وأغلق المؤشر فايننشال تايمز 100 البريطاني بلا تغير يذكر.