ضبط سناكس وبسكوت وكاراتيه منتهي الصلاحية بالفيوم

تمكنت، اليوم الثلاثاء، حملة من الرقابة التموينية من ضبط كمية كبيرة من السلع الغذائية منتهية الصلاحية بمخزن.أسفرت الحملة بتكثيف الرقابة التموينية على مخازن السلع الغذائية تزامنًا مع موسم دخول المدارس، حيث تم ضبط عدد "13000" قطعة سناكس وبسكوت وكاراتيه منتهية الصلاحية بمخزن سلع غذائية بقرية منشأ بغداد بمركز الفيوم، وتحرر محضر برقم 26181 جنح مركز الفيوم ضد صاحب مخزن السلع الغذائية، وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.جاءت الحملة بالاشتراك بإدارتي مركز أول وثان الفيوم وإدارة تموين الفيوم، باشراف المهندس سيد حرزالله، وكيل وزارة تموين الفيوم والمهندس عبدالباسط عبدالنعيم، مساعد مدير المديرية، برئاسة المهندس عوض الرديني، رئيس الرقابة التموينية على الأسعار بالمديرية، والمهندس محمد إمبابى، رئيس الرقابة على المخابز، والمهندس عماد زيدان، رئيس رقابة مركز ثان، والمهندس هيثم عبدالعاطى، رئيس رقابة مركز أول، والمهندس هيثم بلال، رئيس رقابة تموين إطسا ومجموعة كبيرة من المفتشين منهم هانى كمال وطه جمعة وعزالدين مجدي.