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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

السودان: رفعنا من قوائم الإرهاب الأمريكى غير مرتبط بملفات أخرى

الثلاثاء 20/أكتوبر/2020 - 07:41 م
هبة محمد علي
هبة محمد علي
محمد عمر
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نفت وزيرة المالية والتخطيط الاقتصادي السوداني هبة محمد علي، اليوم الثلاثاء، أن يكون لقرار الولايات المتحدة الأمريكية رفع اسم السودان من قائمة الدول الداعمة للإرهاب ارتباط بأي ملفات أخرى.

وقالت الوزيرة في مؤتمر صحفي اليوم إن الحكومة السودانية متوافقة مع هذا الملف باعتباره منفصلًا، وليس له تداخل مع أي ملف آخر، حيث تتاح لها الفرصة للتفكير بشكل استراتيجي فيما يهم مصلحة مواطنيها، وفق وكالة أنباء السودان "سونا".

وأكدت هبة أهمية إتمام الرفع الرسمي لاسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، واستعادة حصانة السودان السيادية بحلول 31 ديسمبر 2020.

وأوضحت وزيرة المالية أن المحامين السودانيين ووزارة الخارجية يعملون على إنهاء الاتفاقية الخاصة بإيداع الأموال في حساب الضمان والبالغة 335 مليون دولار بحلول الأسبوع الجاري لتعويض الضحايا الأمريكيين.

وقالت الوزيرة إن الخطوات التي ستتبع أيضا إخطار الرئيس دونالد ترامب للكونجرس بأنه ينوي إزالة اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب سيمنح هذا الكونجرس مدة 25 يومًا لتقديم أي اعتراضات، وسيتبع ذلك بشكل متزامن صياغة التشريعات وسنها لاستعادة حصانة السودان السيادية.

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