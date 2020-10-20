محلل ليبي: «داخلية الوفاق» تتعامل بعنف ضد المتظاهرين

قال المحلل السياسي الليبي، عادل الخطاب، إن هناك مظاهرات ومسيرات احتجاجية نظمّها عدد كبير من المواطنين الليبيين أمام مقر حكومة الوفاق غير الشرعية، وتم التعامل معها بعنف وقمع المتظاهرين من قبل عناصر الأمن التابعين لوزارة داخلية الوفاق.وأضاف الخطاب، في تصريحات خاصة، أن القوات التي تسيطر عليها وزارة الداخلية الليبية تتعامل بوحشية ضد المدنيين المتظاهرين، لافتًا إلى أن المواطنين نظموا تلك المسيرة من أجل الإفراج عن المعتقلين بشكل غير قانوني في ليبيا، حيث طالب أهالي المحتجزين بالإفراج عنهم، وطالبوا وزارة الداخلية لحكومة الوفاق بالرد على الجرائم التي ارتكبوها بحق الشعب الليبي.وأكد أن الجماعات المسلحة، التابعة لوزارة الشئون الداخلية في حكومة الوفاق، استعملت العنف أكثر من مرة أثناء تفريق المتظاهرين وهددت المواطنين وانهالت بالضرب على الرافضين للانصياع لأوامرها، وتم اعتقال العديد من المواطنين الأبرياء والزج بهم في سجن معيتيقة دون توجيه اتهام لهم.وأشار المحلل السياسي الليبي إلى أن تصرفات الحكومة والتشكيلات التي أصبحت جزءًا من وزارة الداخلية جعلت المواطنين ينتقدون ويعبّرون عن آرائهم ليس فقط ضد الأعمال الوحشية للجماعات المسلحة، ولكن أيضًا ضد رئيس وزارة داخلية حكومة الوفاق المتهم بالفساد، وعدم تدخله لحل الجماعات التي تواصل إخلال الأمن في طرابلس والمدن الليبية الأخرى.