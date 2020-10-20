محمد إبراهيم يكتب: الإعلام المصري.. «نظارة» المصريين لفضح «مؤامرات طيور الظلام»

حالفني الحظ أن أعمل صحفيا في قسم الأخبار منذ بدأت العمل الصحفي، وهو ما أتاح لي الاطلاع على كثير مما لا يطلع عليه المواطن العادي بطبيعة عملي التي تحتم على التواجد بشكل مستمر في الفعاليات التي يجريها المصدر الذي كلفت بتغطيته بدءا من وزارة البيئة مرورا بالاسكان بكافة قطاعاتها حتى تكليفي بتغطية رئاسة مجلس الوزراء في 2018.أتذكر جيدا كم الشائعات التي تتوغل وتنتشر كالنار في الهشيم خلال السنوات الخمس بدءا من 2013 حتى 2018، وليتذكر أغلبنا قصة التماسيح التي كانت تلقى في الترع والمصارف، ومن ثم إثارة الأمر على وسائل التواصل الاجتماعي، وإثارة الرعب في قلوب الكثير من المواطنين وذلك على سبيل المثال لا الحصر.كنا نكلف كصحفيين معنيين بتغطية الوزارات بالبحث وراء مثل هذه الشائعات وكنا نعاني كثيرا حتى نتوصل لحقيقة الأمر، تارة لتخوف بعض المسؤولين من التحدث حول أي قضايا شائكة، وتارة أخرى كنا نبحث مع المسؤولين عن مصدر المعلومة حتى نعلم ما وراءها، وتارة أخرى كنا نجري تحقيقات استقصائية للكشف عن حقائق شائعات تثير قلقا وأحيانا رعب في نفوس أهالينا.الأوضاع الأمنية لم تكن بحالة جيدة مثل أيامنا الحالية، وكان هناك من يحاول بشكل مستمر لحجب حقيقة ما يهدف إليه نظام ثورة 30 يونيو من تخطيط وبناء وإصلاح، وفي نفس الوقت العمل بكل قوة لاستعادة الحالة الأمنية التي تتيح الأمان، والسيطرة على حالة البلطجة والإرهاب في الشارع المصري، بخلاف عملية تأمين حدودنا، وحده الإعلام المصري استطاع التصدي لكل تلك الشائعات.زادت الإنجازات ودارت عجلة العمل والإصلاح والتنمية كثرت الشائعات، منها ما كنا نستطيع الرد عليه بشكل عاجل، ومنها ما كان يتأخر ومن ثم تسنح الفرصة للإعلام المعادي بالتأثير على عقول الكثيرين من أهالينا البسطاء.في يونيو من العام 2018، تم تنصيب الدكتور مصطفى مدبولي رئيسا للوزراء، وأصدر بعدها بشهرين قرارا بإنشاء المركز الاعلامي لرئاسة مجلس الوزراء، وتم تنصيب الزميل هاني يونس مستشار رئيس الوزراء الإعلامي، مشرفا على المركز وتنصيب الدكتورة نعايم سعد زغلول مديرا للمركز الإعلامي، ومن ثم بدأت المواجهة الفعلية لكسر شوكة سلاح الشائعات التي تستهدف النيل من استقرار وأمن البلاد.فريق متميز من الشباب يستخدم أحدث الوسائل والتقنيات لرصد الشائعات على وسائل التواصل الاجتماعي والمواقع الالكترونية الغير ملتزمة بمعايير النشر والقنوات الإعلامية المعادية.. هكذا بدأ المركز الإعلامي في عملية الرصد بقيادة مهندس إدارة أزمات الإعلام الحكومي هاني يونس والدكتورة نعايم سعد زغلول مدير المركز وفريقهم الشاب.وللرد على هذه الشائعات يتواصل فريق المركز مع الجهات المعنية بالرد وتوضيح حقيقة الأمور التي تتحدث عنها هذه الشائعات، وإرسالها في تقرير دوري يصدره المركز إسبوعيا لكل الصحف والمواقع الالكترونية والقنوات التليفزيونية، بلغت نحو 290 تقريرا أسبوعي حتى الأن.أعتقد من واقع تجربتي أن ضغط الصحفيين على المسؤولين الحكوميين للرد على الشائعات، وقوة رغبة الإعلام في محاصرة تلك الأكاذيب، كان سببا وراء التفكير في إنشاء المركز الاعلامي لرئاسة الوزراء ووضع رؤية لحل أزمة الرد على الشائعات.لم يكن ليتمكن المركز الإعلامي بمفرده من التصدي لذلك السيل من الشائعات والأكاذيب، بل كان للإعلام المصري الدور الأكبر في محاربة تلك الشائعات، بدءا من الضغط على الوزراء للرد على تلك الشائعات، مرورا بإنشاء المركز الإعلامي للوصل بين الحكومة والصحفيين، وأخيرا رصد الإنجازات بشكل مستمر، يمكننا القول إنه بدون التوأمة بين الإعلام الحكومي والخاص لم يكن أن تتحقق هذه الطفرة في عملية دحض الشائعات وتوضيح حقيقة أي أمر يثار على الساحة أيا كانت، بدءا من السوشيال ميديا وصولا للشارع.أخيرا وليس أخرا، علينا أن نعي أن مصر تنفذ حاليا نحو 15 ألف مشروع وليس مشروعي العاصمة الادارية والعلمين الجديدة وأنفاق قناة السويس وشبكة الطرق، وبدون الإعلام المصري؛ لم يكن ليعلم المواطن حقيقة ما يجري في بلاده وسيكون وجبة سهلة الهضم للإعلام المعادي، إلا أن هناك من المخلصين لهذا الوطن في كافة المواقع الاعلامية الذين يعملون ليلا ونهارا لمواجهة أي شائعات ونشر الإنجازات في شتى بقاع المحروسة والتي لا ينتهي الحديث عنها.