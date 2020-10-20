بطلات يدعمن مريضات السرطان بأفكار مختلفة

"من رحم المعاناة تُولد الفكرة".. هذه الكلمات تحققت بالفعل في بطلات استطعن أن يبتكرن مجموعة من الأفكار من خلالها تمثل مصدر دعم أساسيًا وقويًا لمريضات السرطان.وبالتزامن مع شهر أكتوبر الوردي وهو شهر التوعية بالسرطان تحدث "الدستور" مع نماذج في هذا الشأن:ـ جيهان الأصيل.. بينكي لدعم المريضات"الدعم النفسي الأهم خلال المرض".. هكذا بدأت جيهان الأصيل مؤسسة مبادرة بينكى للخدمات والدعم النفسي المتكامل، حديثها لـ"الدستور" عن تجربتها ومعاناتها مع مرض سرطان الثدي، وهى الآن تم شفاؤها، ولكن من تجربتها صنعت مبادرة "بينكي" للدعم النفسي الخاص بمريضات السرطان، لأنها مؤمنة بأن نصف العلاج هو النفسي، وإذا كانت المريضة بصحة نفسية جيدة ستعبر الأمر بكل رضا.وأوضحت أنه في البداية الأمر كان مجرد فكرة لدعم المريضات، وبوجود زوجي محمود الأصيل بجوارى ومساندته لي بمشواري أسهم من خلال الجزء المادي والمعنوي بالنسبة لي أيضًا أن يكون الأمر أكبر من ذلك، وتكون مؤسسة تقدم خدمات لمريضات السرطان وهذا ما تم بالفعل، ولا نتأخر على أي مريض من المرضى سواء بالدعم أو العلاج وتوفير الثدى البديل السيليكون، كما تمت وحدة دعم للسيدات اللاتى انفصلن عن أزواجهن ولم يتلقين الدعم.وأضافت: "نقدم خدمات الدعم النفسي من خلال الفن على رأسها الرقص والغناء وحضرها مجموعة من النساء وكانت مساحة آمنة للتعبير عن المشاعر بطريقة جديدة، ونعمل الآن على إدراج الدعم النفسي وتعميمه ضمن بروتوكول علاج المرضى بالمستشفيات الحكومية، ونحن على استعداد للنزول لجميع المستشفيات الخاصة بالسرطان وتقديم الدعم لها بالمجان".وتابعت: "مبادرة بينكى فازت بدعم من وزارة التضامن بلغ قيمته 30 ألف جنيه، وتم تكريمها كدعم من الوزارة على الفكرة وتطويرها".ـ دعاء عارفقصة دعاء عارف، بكالوريوس الطب البيطري، وماجستير إدارة أعمال قسم تسويق، بدأت من تاريخ 31 يناير 2017 وفيها اكتشفت مرضها بسرطان الغدة الدرقية، الأمر الذي استقبلته بكل رضا بل وقررت أن تتعامل مع الإصابة وكأنها دور برد لا أكثر ولا أقل.قالت دعاء: "جلسات الإشعاع لم تكن هينة، ولكن بالصبر والتقرب إلى الله الأمر يهون كثيرا وبالفعل تقبلت الأمر، وأصعب فترة بالنسبة لي كانت وقت جلسة الإشعاع كان يتطلب مني الأمر أن أعتزل الأشخاص لمدة 3 أيام، وفي هذا التوقيت ظهر تطبيق شفاء وقررت أن أتفرغ له عقب شفائي من المرض بشكل نهائي".وعن تطبيق شفاء قالت: "من وحي تجربتي في المرض كنتُ أواجه صعوبة في إيجاد الدواء الخاص بي، إلى أن بحثت ووجدت أن كبار السن أيضًا يواجهون نسيان مواعيد الدواء وغيرها من الأمور التى اكتشفتها من خلال النزول وسؤال المترددين عبر الصيدليات عن احتياجاتهم في حالة توفير خدمة توصيل الدواء للمنزل، وهذا كله قمنا بتطبيقه على الفور من خلال تجربتنا في "تطبيق شفاء".وتابعت أن التطبيق من خلال استخدامه يوفر البحث عن الدواء متواجد أم لا، كما يوفر إمكانية توصيله لباب المنزل عن طريق أقرب صيدلية لك، بالإضافة إلى توسيع الخدمات الخاصة بنا طوال الوقت. فخلال سنة مضت خدمنا 52 ألف مريض في مصر، وهدفنا أننا نخدم خلال العام مليون مريض في مصر. فالدواء ليس رفاهية بل هو أساس الحياة.ـ شيماء.. حملة "مش لوحدك"أما شيماء بكرى خبيرة التجميل فرفعت شعار "مش لوحدك" نتيجة لمرض إحدى صديقاتها وما تراه من معاناة مريضة السرطان، وهذا ما تم بالفعل استطاعت أن تشارك بخبرتها في الماكياج بإضفاء البسمة على وجه مريضات السرطان وعمل فوتوسيشن لهم بالتعاون مع المصورين لإضفاء أجواء من البهجة والفرحة لها.وقالت شيماء: "أي مساهمة ولو بسيطة للمريض بالدنيا وما فيها، وبالنسبة للمرأة أهم شيء لديها هو شكلها، لذا اهتمامها بنفسها وإيمانى بدوري في التخفيف ولو بشيء بسيط جعلني أتبع هذه الحملة وأسعى فيها".