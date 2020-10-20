مصر تدين الجريمة للنكراء لخطف وقتل 8 عراقيين

أعرب أحمد حافظ المُتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، اليوم، إدانة مصر للجريمة الإرهابية النكراء بخطف وقتل ثمانية مواطنين عراقيين في محافظة صلاح الدين.



وعبر المُتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية عن خالص التعازي والمواساة لذوي الضحايا ولشعب وحكومة العراق الشقيق، مؤكدًا دعم مصر وتضامنها مع ما تتخذه الحكومة العراقية من إجراءات لمواجهة جميع صور الإرهاب، وفي سبيل الحفاظ على أمن واستقرار العراق وسلامة مواطنيه.