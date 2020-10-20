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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

مصر تدين الجريمة للنكراء لخطف وقتل 8 عراقيين

الثلاثاء 20/أكتوبر/2020 - 06:12 م
سامح شكري
سامح شكري
ألفت الكحلي
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أعرب أحمد حافظ المُتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، اليوم، إدانة مصر للجريمة الإرهابية النكراء بخطف وقتل ثمانية مواطنين عراقيين في محافظة صلاح الدين.
 
وعبر المُتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية عن خالص التعازي والمواساة لذوي الضحايا ولشعب وحكومة العراق الشقيق، مؤكدًا دعم مصر وتضامنها مع ما تتخذه الحكومة العراقية من إجراءات لمواجهة جميع صور الإرهاب، وفي سبيل الحفاظ على أمن واستقرار العراق وسلامة مواطنيه.

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