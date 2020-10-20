هالة السعيد: لا تنمية دون تخطيط يعتمد على بيانات وإحصاءات دقيقة

أكدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أهمية البيانات الاقتصادية في رسم السياسات الخاصة بالتنمية المستدامة ووضع استراتيجيات تخدم المواطن، مع الأخذ في الاعتبار استخدام أحدث النظم التكنولوجية بالعمل الإحصائي لضمان توفير بيانات أكثر دقة.وأضافت الوزيرة خلال كلمة مسجلة ألقتها بمؤتمر نظمه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بمناسبة اليوم العالمي للإحصاء، أنه لا تنمية حقيقية دون تخطيط يعتمد بشكل أساسي على بيانات وإحصاءات دقيقة وشاملة والاستناد إلى مؤشرات صحيحة يمكن على أساسها رصد الفجوات التنموية بين محافظات الجمهورية وتخصيص الاستثمارات وتنفيذ المشروعات التنموية المختلفة.