ضبط 222 كرتونة مقرمشات منتهية الصلاحية بالقليوبية

ضبطت إدارة مراقبة الأغذية بالقليوبية، بإشراف الدكتورة ألفت عبدالرؤوف، مدير عام إدارة الطب الوقائي بالقليوبية، 222 كرتونة مقرمشات سناكس منتهية الصلاحية داخل أحد المحلات بمدينة الخصوص.وتبين أن المكان غير مرخص، وتم سحب 12 عينة من الأصناف المختلفة، وعرض محضر الضبط على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات.تشكلت لجنة المراقبة من سامي رجب، مراقب عام الأغذية بالقليوبية، وعادل بيومي مراقب أول الأغذية بالمديرية، ومحمد صبحي مراقب الأغذية بالمديرية، ومفتشي الأغذية من مكتب الأغذية بالإدارة الصحية بالخانكة.