المحكمة الأوروبية تدين انتهاك حقوق الإنسان في تركيا

دانت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، اليوم الثلاثاء، النظام التركي بسبب ما وصفته بـ"انتهاك الحق في حرية التعبير" لدى طالبين جامعيين تعرضا لملاحقات جنائية لـ"وقت طويل"، بعدما نشرا تقريرا عن الأقليات.وفي 2005، واجه إبراهيم كابوغلو وباسكين أوران، في تركيا، اتهامات بـ"الحض على الكراهية" و"تشويه سمعة الهيئات القضائية للدولة"، على خلفية مضمون تقرير أشار إلى "مشاكل تتصل بحماية الأقليات" وأثار جدلا حادا في البلاد، لكن القضاء التركي برأهما عام 2008.وفي 2007، تقدم الطالبان بطعن أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، وفقا لموقع سكاي نيوز.وبعد 13 عاما، اعتبرت المحكمة أن الملاحقات الجنائية في حقهما شكلت "تدخلا في ممارسة حقهما في حرية التعبير".وأكد قضاة المحكمة السبعة أن الآلية الجنائية التي اعتمدها القضاء التركي ظلت عالقة "لوقت طويل"، استمرت 3 أعوام و4 أشهر، أضيفت إليها 9 أشهر استغرقها التحقيق الجنائي.ورأى القضاة أن "الخشية من الحكم عليهما شكلت من دون شك ضغطا" على الطالبين الجامعيين ودفعتهما إلى "ممارسة رقابة ذاتية"، وفي هذا السياق، "شكلت الملاحقات الجنائية في ذاتها عامل ضغط فعليا".