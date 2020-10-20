ضبط 2 طن قمح مخلوط وغير صالح للاستهلاك الآدمى بالإسكندرية

تمكّنت مديرية التموين بالإسكندرية الثلاثاء، من ضبط سيارة نقل محملة بـ2 طن قمح مستورد غير صالح للاستهلاك الآدمي مخلوط بقمح مصاب حشريًا وأتربة وتبن أمام مطحن النصر بالعامرية (مطحن قطاع خاص).جاء ذلك خلال حملة شنتها إدارة تموين العامرية اليوم، برئاسة حسن داود، مدير الإدارة، يرافقه محمد شبور، مفتش بالإدارة، وتم التحفظ على الكمية المضبوطة واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه تلك المخالفة للعرض وكيل النائب العام.يأتي ذلك بناءً على توجيهات اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، وتعليمات مشددة من المحاسب محمد سعد الله أحمد، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، بتشديد الرقابة على الصوامع والمطاحن والأقَماح المحلية والمستوردة حماية لأموال الدعم، وحفاظًا على مقدرات الدولة وحرصًا على صحة المواطنين.