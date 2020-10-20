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الثلاثاء 20 أكتوبر 2020 الموافق 03 ربيع الأول 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

مقتل طفل سوري وإصابة آخر دهسًا من قبل مدرعة تركية في حلب

الثلاثاء 20/أكتوبر/2020 - 06:23 م
مقتل طفل سوري
مقتل طفل سوري
محمد عمر
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قتل طفل سوري وأصيب آخر، اليوم الثلاثاء، جراء دهسهما من قبل مدرعة تركية على طريق جنديرس- عفرين شمال غربي حلب.

وذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان، في بيان مساء اليوم، إن مدرعة تركية دهست طفلين دون سن الـ18، حيث كان الطفلان يستقلان دراجة نارية على طريق جنديرس- عفرين، وقت مرور المدرعة التركية، ولم تتوقف المدرعة بعد دهس الطفلين، وأدت عملية الدهس إلى وفاة طفل وإصابة الآخر بجراح متفاوتة نقل على إثرها إلى المستشفى.

وأشار المرصد السوري إلى أنه سبق أن أصيب طفل بجروح في أنحاء الجسم إثر دهسه من قبل عربة تركية، أغسطس الماضي، عند دوار بلدة سجو قرب الحدود مع تركيا شمال حلب.

وأكد المرصد السوري وجود حالة استياء شعبي واسع في بعد حادثة الدهس، حيث تجمع عشرات المواطنين للتعبير عن غضبهم إثر الحادثة، فيما أطلق عناصر الفصائل الموالية لتركيا الرصاص في الهواء لتفريق تجمعات المواطنين الغاضبين.

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