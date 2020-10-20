240 وفاة و21 ألف إصابة جديدة بكورونا في بريطانيا

أعلنت وزارة الصحة البريطانية، اليوم الثلاثاء، تسجيلها 21331 إصابة و240 وفاة جديدة بفيروس كورونا، ما يمثل قفزة حادة لكلا المؤشرين في البلاد.وشهدت بريطانيا خلال الأسابيع الأخيرة ارتفاعات حادة في مؤشر الإصابات اليومية بفيروس كورونا، الأمر الذي دفع سلطات البلاد إلى فرض قيود جديدة، بينها العمل من المنازل ما أمكن ذلك، وإغلاق الحانات والمطاعم في وقت أبكر، وتستمر مدة 6 أشهر بهدف التصدي لموجة مرض ثانية سريعة الانتشار.وكانت الصحة البريطانية قد أفادت، أمس، في إحصائية جديدة، بارتفاع عدد الإصابات المسجلة بعدوى فيروس كورونا المستجد "COVID-19" في المملكة المتحدة خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 18804، ليصل إلى مستوى 741212 حالة.