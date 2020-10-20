الأمم المتحدة: تزايد أهمية البيانات والإحصاءات في زمن كورونا

أكد ريتشارد ديكتس، الممثل الإقليمي للأمم المتحدة، أن أهمية البيانات والإحصاءات تزايدت بشكل كبير مع ظهور فيروس كورونا المستجد، ليس فقط في إطار حصر أعداد المصابين والمتعافين الذين فقدوا حياتهم لكن أيضا في كيفية قيام الوباء بتغيير حياة الجميع في البلد، وكيفية تأثيره على النمو الاقتصادي والعمالة والوصول إلى الخدمات، لذلك تعتمد الصحة والتعليم وأولويات التتمية وآفاق المستقبل على البيانات التي نقوم بجمعها.وشدد ممثل الأمم المتحدة، خلال كلمة مسجلة ألقاها خلال مؤتمر ينظمه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم بمناسبة اليوم العالمي للإحصاء، على أن الطلب على البيانات بزمن كورونا يتجاوز أرقام الإصابات والوفيات، لكنه يأخذ نظرة أشمل على احتياجات الحكومات وصناع القرار لبيانات مفصلة، موثوق بها ومتاحة في الوقت المناسب لاتخاذ قرارات سريعة.وتابع: «في مصر نعترف بالاستثمار الكبير الذي قام به الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في إنتاج بيانات وإحصاءات، والتأكد من تلبية احتياجات الخطة الوطنية للتنمية 2030 وأهداف التنمية المستدامة من خلال البيانات، فضلا عن تعزيز إنشاء نظام بيانات محكم من خلال تطوير الاستراتيجية الوطنية الأولى لتطوير النظام الإحصائي».وأشار إلى تواصل التعاون بين منظمات الأمم المتحدة بشكل وثيق مع الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، للتأكد من إتاحة بيانات ذات جودة عالية ولتعزيز عملنا المشترك بالمستقبل القريب للتأكد من نشر الاستراتيجية الوطنية والإسراع في الاعتماد على الرقمنة والأساليب المبتكرة بجمع البيانات.