«يونيسف»: وحدة الطفل علامة بارزة على جهود تحسين جودة البيانات بمصر

بدأت فعاليات مؤتمر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بمناسبة اليوم العالمي الثالث للإحصاء، بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 69282 تحت شعار العام «ربط العالم ببيانات يمكن الوثوق بها» ويحتفل به مرة كل 5 سنوات بذات التاريخ.وقال «جيريمي هوبكنز» ممثل اليونيسف بمصر، إن التحديات الناشئة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة على المستوى الوطني تتطلب توفير بيانات دقيقة بالوقت المناسب، أمر بالغ الأهمية لرصد أحوال السكان بشكل عام والأطفال بشكل خاص، لم يكن الوصول إليها ممكنًا لولا الدور المهم الذي يقوم به الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بمصر من جمع البيانات وإتاحتها ليس فقط لصانعي السياسات لكن أيضا للباحثين وكل من هو مهتم.ولفت ممثل المنظمة إلى التعاون بين اليونيسف والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء مثمر للغاية على مر السنين وتمكنا معًا من العمل لتحقيق نتائج أفضل للأطفال، ويعد إنشاء وحدة الطفل بالجهاز أحد الإنجازات العديدة التي نحتفل بها معًا وهي تمثل علامة بارزة أخرى للجهود الجارية لتحسين جودة البيانات وتوافرها عن وضع الأطفال بمصر، بالإضافة إلى إجراء تحليلات ثانوية للبيانات المتعلقة بالقضايا الخاصة بالأطفال.وأكد أن المنظمة تسعى إلى توطيد التعاون المستمر مع الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ونتطلع إلى مواصلة جهودنا فى جودة البيانات وتوافرها لتحقيق نتائج أفضل للأطفال.