افتتاح السيمنار العلمى لقسم اللغة الإنجليزية بجامعة دمياط (صور)

افتتح الدكتور محمد دعدور، رئيس جامعة دمياط، الثلاثاء، السيمنار العلمي لقسم اللغة الإنجليزية وآدابها بكلية الآداب الذي أقيم بمدرج 207 بحرم الجامعة الجديد.بدأت فعاليات السيمنار العلمي بكلمة افتتاحية الدكتور أحمد الكحكي، رئيس قسم اللغة الإنجليزية وآدابها بكلية الآداب رحب خلالها برئيس الجامعة والنواب والحضور.ورحّب دعدور، خلال كلمته بالحضور، متمنيًا عامًا دراسيًا موفقًا لكل منسوبي الجامعة، وأهدى أحمد الكحكي درع السيمنار العلمي إلى رئيس الجامعة، كما أهدى الدكتور أحمد الكحكي درع السيمنار العلمي إلى الدكتور ليلى الغلبان رئيس قسم اللغة الإنجليزية وآدابها وأستاذ اللغويات التي شاركت ببحث بعنوان Understanding Human Language.كما تم تقديم شهادات تقدير لأوائل الطلبة بقسم اللغة الإنجليزية الذين تم تعيينهم بوظيفة معيد بذات القسم.وشهد السيمنار العلمي مشاركة الحضور ونقاش العديد من الأمور الأكاديمية والعملية بالقسم.يهدف السيمنار العلمي إلى مناقشة فكرة قوة اللغة الإنسانية في الحياة العامة والسياسية والعلوم والاقتصاد، وكيف يستطيع العقل البشري إنتاج وفهم وإدراك اللغة، كما يهدف السيمنار العلمي، أيضًا، إلى تعزيز المشاركة الطلابية في كل الأنشطة البناءة التي تهدف إلى تكوين شخصية إيجابية بناءة في المجتمع.