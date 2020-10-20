«القوى العاملة» تكشف تفاصيل الاعتداء على طبيبة مصرية بالكويت

أعلن وزير القوى العاملة، محمد سعفان، أن الطبيبة المصرية "ل. ر. م"، التى تعرضت لحادثة اعتداء بالسب والضرب من أحد المواطنين الكويتيين، بمقر عملها في مستوصف مبارك الكبير الشرقي، تواصل معها مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية في الكويت، وأبلغها تمنياتنا لها بالشفاء العاجل ومتابعة قضيتها والوقوف بجانبها لحين الحصول على جميع حقوقها الأدبية والمادية.وقال هيثم سعد الدين، المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوي العاملة، إن الوزير كلف مكتب التمثيل العمالى بالسفارة المصرية بالكويت بمتابعة حالة الطبيبة وزيارتها للاطمئنان على حالتها الصحية أولا بأول، وإبلاغها بأن الوزارة تتابع جميع حقوقها كاملة نتيجة حادث الاعتداء، مؤكدًا أن القيادة السياسية ممثلة فى الرئيس عبدالفتاح السيسي وجهت بضرورة وقوف الدولة والحكومة بجانب أى مواطن مصرى والالتفاف حوله إذا وقع فى أى مشكلة، مشددًا على أن كرامة المصرى من كرامة الوطن.ووجّه الوزير، من خلال الملحق العمالي، الطبيبة المصابة بالتواصل الدائم مع مكتب التمثيل العمالى بالسفارة المصرية بالكويت الذي يتابع حالتها وسير التحقيقات بالتنسيق مع القنصلية، منوها بأن سفير مصر بالكويت طارق القونى، والقنصل العام والمستشارين العمالى والقانونى يقفون بجانبها.وفي تقريره لوزير القوى العاملة، أوضح الملحق العمالي بالكويت، أحمد إبراهيم، أنه تواصل مع الطبيبة (ل ر م ع)، وهي تعمل طبيبة أسرة بمستوصف مبارك الكبير الشرقى منذ ٢٠١٠، وأشارت إلى أنها تعرضت لحادثة اعتداء بالسب والضرب من أحد المواطنين الكويتيين، وأنه وفقا لسجلات المستوصف المدون بها كافة بياناته، تقول إنه أثناء الكشف على أذنه بمستوصف الرقة محل دوامها يوم الجمعة، أيام العطلات الأسبوعية، احتجزها بغرفة الكشف الخالية من الكاميرات وانهال عليها بالضرب والسب وأصابها بكدمات وقطع جزء من اللسان، ولم تتمكن من طلب الأمن فاستغاثت صارخة بزملائها الذين حضروا وشاهدوا المعتدى مستمرا فى ضربها بحضورهم، وعندما حاولوا أن يوقفوه قام بسبهم وانصرف.وأضاف الملحق العمالي قائلا إن الطبيبة بعد ذلك قامت بالاتصال بزوجها وانتقلا إلى مخفر الرقة، وتم تحرير محضر برقم ١٥٩٢٠٢٠ الرقة، بعد أن حصلا على تقرير طبي من مستشفى عيدان بالإصابات.ويواصل مكتب التمثيل العمالي متابعة الحادث بالتعاون مع القنصلية المصرية بالكويت، والذي من المقرر أن يزورها الملحق العمالي غدا فى مقر عملها للاطمئنان عليها وتقديم الدعم لها.