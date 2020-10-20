اليمن يطالب المجتمع الدولي بمواقف حازمة تجاه العدوان الإيراني على بلاده

طالب وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، المجتمع الدولي، وفي المقدمة الأمم المتحدة والدول دائمة العضوية في مجلس الأمن، بمغادرة مربع الصمت واتخاذ مواقف واضحة وحازمة تجاه العدوان الإيراني على اليمن.وقال وزير الإعلام اليمني- وفقا لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ نت"- إن السياسات العدائية الإيرانية تقوض جهود إحلال السلام، وتشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي، وتحديا سافرا للقرارات الدولية ذات الصلة بالأزمة اليمنية.وأكد أن تصعيد طهران، المتمثل بإعلانها حاكما عسكريا بصنعاء ونيتها تصدير الأسلحة للحوثي، يعيد تعريف الأزمة باعتبارها عدوانا إيرانيا سافرا على الشعب اليمني، ومحاولة لبسط النفوذ على جغرافيا اليمن، وتحويله منطلق لنشر الفوضى والإرهاب في المنطقة، وتهديد الجوار ومنابع الطاقة وخطوط الملاحة الدولية‏.