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الثلاثاء 20 أكتوبر 2020 الموافق 03 ربيع الأول 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

عضو بالشيوخ يشيد بإقبال المصريين بالخارج على المشاركة بانتخابات النواب

الثلاثاء 20/أكتوبر/2020 - 06:29 م
انتخابات النواب
انتخابات النواب
كريمة ألو السيد - السيد السعدني
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أشاد النائب أحمد محسن، عضو مجلس الشيوخ، بإقبال المصريين بالخارج على طباعة بطاقات التصويت في انتخابات مجلس النواب في مرحلتها الأولى، مؤكدا أن إقبال العديد من المصريين في الجاليات العربية والأوروبية على المشاركة والتصويت دليل على الثقة في القيادة السياسية.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ، في بيان له، اليوم، أن هناك ثقة تامة من جانب ملايين المصريين في الخارج والداخل بقيادة الرئيس السيسي، ودور هذه المؤسسات المنتخبة حديثا، سواء مجلس الشيوخ الذي افتتح أعماله قبل ساعات أو مجلس النواب، والذي بدأت فيها الانتخابات في الخارج، على أن تجرى انتخابات المرحلة الأولى داخل مصر بعد أيام قليلة.

وأكد محسن، أن مجلسي النواب والشيوخ سيساهمان في تعزيز الديمقراطية داخل الدولة، واستكمال خطوات التنمية والتصدي للإرهاب، ومجابهة كل المشاكل والتحديات التي تؤرق الوطن.

وقال إنه على ثقة تامة أن بدء كل من مجلسى الشيوخ والنواب أعمالهما سيكون إضافة هامة للعمل السياسي والتشريعي في مصر، فالوطن أمام تحديات هائلة ومؤامرات مستمرة تستهدف النيل منه.

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