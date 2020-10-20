اليونان وألبانيا تتفقان على اللجوء لمحكمة العدل الدولية لترسيم مناطقهما الاقتصادية

اتفقت اليونان وألبانيا، الثلاثاء، على تقديم التماس إلى محكمة العدل الدولية بشأن ترسيم المناطق الاقتصادية الخالصة التابعة للبلدين.وقال وزير الخارجية اليوناني، نيكوس دندياس، خلال زيارته إلى العاصمة الألبانية تيرانا، إنه اتفق مع رئيس الوزراء الألباني، إيدى راما، على إحالة الأمر إلى محكمة العدل الدولية في لاهاي، حسبما أوردت صحيفة (كاثيميريني) اليونانية.من جهته، قال رئيس وزراء ألبانيا، إنه يتعين على البلدين أن يقوما بإلغاء حالة الحرب التي لا تزال قائمة منذ الحرب العالمية الثانية.ومع ذلك، فوفقًا للمعلومات، لم توقع اليونان وألبانيا اتفاقية مكتوبة تلزم كلا الطرفين بقبول هذا الخيار، وأي حكم قضائي ناتج عن ذلك.