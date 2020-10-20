سول وواشنطن تتعهدان بالتعاون الوثيق في نزع السلاح النووي من كوريا الشمالية

بحث وزير الدفاع الكوري الجنوبي، سوه أوك، وقائد القيادة الأمريكية في المحيطين الهندي والهادئ، الأدميرال فيليب ديفيدسون، اليوم الثلاثاء، الوضع الأمني في شبه الجزيرة الكورية، وتعهدا باتخاذ وضع استعداد مشترك وأقوى لنزع السلاح النووي من كوريا الشمالية.وذكرت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية أن الجانبين ناقشا، خلال لقائهما في سول، أهمية دور القيادة الأمريكية في نزع السلاح النووي بشكل كامل وإحلال السلام الدائم في شبه الجزيرة الكورية، حسبما أوردت وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية.واتفق الطرفان أيضًا على الحفاظ على موقف دفاعي قوي مشترك للبلدين من أجل تقديم الدعم العسكري للجهود الدبلوماسية التي تبذلها كوريا الجنوبية والولايات المتحدة.من جهته، أشاد ديفيدسون، بدور كوريا الجنوبية في مكافحة فيروس كورونا، موضحًا أن ذلك أسهم بدرجة كبيرة في تمركز القوات الأمريكية في كوريا بشكل مستقر.