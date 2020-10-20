«الموسيقيين» ترفض كزبرة وحنجرة في اختبارات النقابة

كشفت مصادر من داخل نقابة المهن التمثيلية عن أنه تم رفض مطربي المهرجانات الشعبية "كزبرة وحنجرة" من اختبارات اللجنة التي تم انعقادها، الثلاثاء، بحضور عدد كبير من مطربي المهرجانات.وقالت المصادر، لـ«الدستور»، إن سبب الرفض جاء بسبب عدم استكمال أوراق كزبرة وحنجرة،لافتة إلى أنه سيتم استكمال الأوراق والتواجد مرة أخرى داخل نقابة المهن الموسيقية من أجل التواجد بها كأعضاء والخضوع لكافة الاختبارات.وتواجد عدد كبير من مطربي المهرجانات والفرق المختلفة، مثل فرقة الصواريخ والمدفعجية وآخرين، بينما حضر المطربان كزبرة وحنجرة، أيضًا، للمشاركة داخل اللجنة التي أقيمت الثلاثاء في مقر النقابة في غياب نقيب المهن الموسيقية الفنان هاني شاكر.