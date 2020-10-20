روسيا تطالب بتفسير أوكرانيا عزمها إنشاء قاعدتين عسكريتين في البحر الأسود

أعلن المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الثلاثاء، أنه يجب تحليل وتوضيح تصريحات الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسي، بشأن اعتزام كييف إنشاء قاعدتين عسكريتين في البحر الأسود، نظرًا لإمكانية تسبب ذلك في عواقب سلبية تعمل على زعزعة الاستقرار في منطقة البحر الأسود.وأوضح بيسكوف، في تصريحات، أن روسيا بحاجة إلى تحليل هذه التصريحات، وفهم طبيعة هذه القواعد العسكرية، والأخذ في الاعتبار إمكانية أن تتسبب القواعد في عواقب سلبية للغاية تؤثر على مناخ الاستقرار في البحر الأسود، مؤكدًا أن هناك احتمالا لحدوث مثل هذا الخطر.وقال الرئيس الأوكراني، في خطابه السنوي أمام البرلمان عن حالة البلاد الداخلية والخارجية، إنه تم الشروع في بناء قاعدتين بحريتين أوكرانيتين مملوكتين للدولة لحماية منطقة البحر الأسود.ولفت إلى أن سلطات البلاد تبني جيشًا لن يسمح بالتخلي عن أراضي أوكرانيا، مشيرًا إلى أنه يجب محاسبة أولئك الذين سلّموا شبه جزيرة القرم "دون قتال".