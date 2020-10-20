جرجس صفوت يكتب: الإعلام.. «مركب النجاة» الذي انتشل المصريين من «بحر الكورونا»

كان الإعلام المصري على قدر عالٍ من الفطنة والذكاء، في التعامل مع أزمة كورونا، فلم يخرج علينا أهله ومذيعيه فارغي اليد، ليحذرونا من كورونا، بل سعى الإعلام لتطبيق شعار "خليك في البيت عمليًا"، وذلك أسوة بوسائل الإعلام الغربية.



حيث صدَّر إلينا أهل الثقة من الفنانين والرياضيين والعلماء ورجال الدين، وهم في بيتوهم، لندرك أنه لا كبير على الأمر، فحتى رجالات الفن والرياضة والسياسة في مصر خضعوا لشعار "خليك في البيت"، إذن لا مفر من الطاعة، والتي يعتبر كسرها إثمًا في حق أمن مصر القومي.



المطهرات والكمامات





لم يتعامل الإعلام مع كورونا بمنهجية "كتاب الوزارة" أو "هو كده"، بل تمتع بقدر عالٍ من المرونة، فأصبح يشير إلى الأماكن التي تبيع المطهرات بأسعار تصل إليها جميع الأيدي، وليس ذلك فحسب، بل أعطانا الإعلام نشرات بأهمية غسل الأيدي بشكل دوري ومستمر ليس فقط خشية من كورنا، بل هربًا من أمراض الجهاز الهضمي عمومًا.



كما رأينا عبر الإعلام، وجهة حسنة للرئيس عبدالفتاح السيسي، وفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، وقداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، في خطة ذكية من الإعلام، لكسر حاجز الخجل الذي حاول البعض نشره في نفوس الشباب من ارتداء الكمامة، ليقتنع الشعب بأنه حتى رئيس الجمهورية وممثلي الأزهر والكنيسة يظهرون علانية وهم يرتدونها.



ديلفري



أخيرًا، لم يُسلم الإعلام المصريين للملل تسليمًا يدًا بيد، بل حرص على أن يكون متنوعًا، خلال فترة كورونا، ليقدم البرامج الدينية والاجتماعية والنشرات الاقتصادية والسياسية والدولية والثقافية وغيره، إضافة إلى الفنون المتنوعة من دراما سينيمائية وتليفزيونية ومطبخ ورياضة وموسيقى وغيره، الأمر الذي ساعد العدد الأكبر من الشعب على البقاء في المنزل، دون أن يشعر بالملل أو التأزم.



أخيرًا، شكرًا لكل يد إعلامية ساعدت ودعمت الدولة في حماية شعبنا المصري، وتوعيته من فيروس كورنا، وننتظر المزيد من الجهود حتى يتم القضاء عليه نهائيًا.

في القديم، قبيل أن تخرج للنور "مُكبرات الصوت"، لم يكن هناك مساحة للفت أنظار الأفراد إلا سبيلًا من اثنين جاء ثانيهما الصوت العالي، والذي كان يتم اختياره لإلقاء الخُطب، أو لترديد الخُطب خلف الخطيب، سعيًا لتوصيل المضمون إلى المستمعين.بينما جاء السبيل الأول في الأبواق، وكان لكل قبيلة أو مدينة صوت بوق تعرفه، فحينما يصدح البوق بشعارات التجمع، يترك الجميع ما في أيديهم فزعًا إلى مصدر الصوت، على يقين بأن هناك أمرًا جللًا، واجب عليهم الإنصات له.واليوم ومنذ مارس 2020، عمل الإعلام في مصر عمل البوق الذي يصدح ليلًا ونهارًا، بشعارات التوعية والحرص، خشية على المصريين من المرور بتجربة الإصابة بفيروس كورونا المُستجد (كوفيد- 19).أهل الثقة