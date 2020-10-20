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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

لانتشار فيديو إباحى لها.. فتاة تنهى حياتها حرقًا بالعياط

الثلاثاء 20/أكتوبر/2020 - 06:23 م
جثة
جثة
ندى حمدي
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تخلصت فتاة من حياتها عقب إشعال النيران في نفسها، بعد انتشار فيديو إباحي لها مع حبيبها ولوم أهلها لها، وتلقى اللواء طارق مرزوق، مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة، إخطارًا من مركز العياط بمحافظة الجيزة يفيد بورود بلاغ بانتحار فتاة حرقا، وانتقلت قوات الأمن وتبين من الفحص أن المتوفاة، "23 سنة"، وأنها هي التي حرقت نفسها.

باستجواب أسرة الفتاة والدتها وشقيقها وعمها ،قرروا أن المتوفية تداول لها فيديو إباحي مع عامل مصنع طوب، "25 سنة"، وأنهم كانوا دائمي لومها على فضيحتها واليوم فوجئوا بانتحارها حرقًا.

وتمكنت قوة أمنية من ضبط عامل مصنع الطوب والهاتف المستخدم، واعترف بتصويرها خلسة أثناء تواجدها بمنزله في علاقة غير شرعية، وتم تحرير محضر بالواقعة وأحيل للنيابة العامة للتحقيق.

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