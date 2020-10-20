غرف عزل بمدارس كفرالشيخ لفحص حالات الاشتباه بكورونا

كشف مصدر مطّلع بمديرية تعليم كفرالشيخ أنه تم تخصيص غرفة لعزل أي حالة اشتباه بفيروس كورونا داخل أي مدرسة على مستوى المحافظة، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة تفشي الفيروس القاتل؛ حفاظًا على صحة وسلامة الطلاب والمعلمين وجميع العاملين بالمدارس.وأضاف المصدر، لـ"الدستور"، أن غرف العزل تحت إشراف مديرية الشئون الصحية التي تراقب الوضع في المدارس عن كثب، وسط تكثيف عمليات التعقيم والتطهير وتعليق اللافتات الإرشادية الصحية على جدران المدارس من أجل التعريف بالفيروس وكيفية مواجهته.من ناحيته، شدد اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، على ضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية بجميع المدارس والإدارات التعليمية على مستوى قرى ومراكز المحافظة، مع تكثيف حملات التوعية ونشر الوعي بين الطلاب والمعلمين لمواجهة جائحة كورونا؛ حفاظًا على سلامة وصحة الطلاب وجميع العاملين بالمدارس والمترددين عليها.