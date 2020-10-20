كورونا.. الإمارات ترسل طائرة مساعدات طبية خامسة إلى كازاخستان

أرسلت دولة الإمارات اليوم الثلاثاء، طائرة مساعدات خامسة تحمل 21 طنًا من الإمدادات الطبية وأجهزة الفحص إلى كازاخستان، ليستفيد منها أكثر من 21 ألفًا من العاملين في مجال الرعاية الصحية، من أجل تعزيز جهودهم في احتواء انتشار فيروس.وأفادت وكالة الأنباء الإماراتية "وام" أن كازاخستان تعد من أوائل الدول التي تلقت مساعدات طبية من دولة الإمارات، فخلال الأشهر الستة الماضية، تم إرسال أربع طائرات تحمل 54.5 طن من المستلزمات الطبية إلى كازاخستان التي تربطنا بها علاقة صداقة وطيدة.يذكر أن دولة الإمارات، قدمت حتى اليوم، أكثر من 1543 طنًا من المساعدات لأكثر من 118 دولة، استفاد منها نحو 1.5 مليون من العاملين في المجال.