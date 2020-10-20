«جيشنا قادر».. رسائل الرئيس السيسى من حفل خريجى الكليات العسكرية

شهد الرئيس السيسى، القائد الأعلى للقوات المسلحة، مراسم الاحتفال بتخريج الدفعة (114) حربية، الدفعة (49) من المعهد الفنى للقوات المسلحة، دفعتى الفريق أول كمال حسن على، الدفعة (71) من الكلية البحرية دفعة الفريق فخرى أشرف محمد رفعت، والدفعة (87) من الكلية الجوية.ووجه الرئيس عدة رسائل ترصدها"الدستور" في السطور التالية.- دعا الرئيس خريجى الكليات والمعاهد العسكرية، إلى أهمية الالتزام بالعلم والتحصن به.- قال السيسي، لخريجى الكليات العسكرية، إن المهمة التى تدربتم من أجلها حتى تقوموا بتنفيذها هى من أشرف المهام.- أضاف: "نحن لا نعتدي على أحد وجيشنا قادر على ردع أي معتدٍ"، موضحا أن التشكيك والافتراء لا يقل خطورة عن أي اعتداء على الدولة.- أشار الرئيس إلى أن هناك مهمة إضافية للجيش والشرطة، من خلال توعية الأبناء المجندين في الوحدات المختلفة بالمخاطر التي تحاك ضد الدولة، لأن الخطر الحقيقي الآن هي حرب الإشاعات والمعلومات والتي لا تقل خطورة مما يدفعنا للحذر.- قال الرئيس: إن الكليات العسكرية يجب أن تدرس يعنى إيه دولة وكيفية الحفاظ عليها والمخاطر التى تقابلها".