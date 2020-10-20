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رئيس التحرير التنفيذي
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مصر

«الهجرة»: استجبنا لـ170 مصريا بالسعودية واجهوا معوقات بشأن بطاقات الاقتراع

الثلاثاء 20/أكتوبر/2020 - 04:37 م
نبيلة مكرم
نبيلة مكرم
وفاء علي
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تابعت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، سير عمل غرفة عمليات وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، لمتابعة المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2020 للمصريين بالخارج في اليوم الثاني، بالتعاون والتنسيق مع الهيئة الوطنية للانتخابات، حيث تم تلقي كافة الاستفسارات والتساؤلات حول عملية التصويت والرد عليها بمختلف وسائل التواصل الاجتماعي، إذ يستمر المصريون بالخارج لليوم الثاني والأخير للمرحلة الأولى في طباعة وإرسال بطاقات الاقتراع لمقر البعثات الدبلوماسية الخاصة بكل دولة.

من ناحيتها، قالت وزيرة الهجرة، السفيرة نبيلة مكرم، إن غرفة عمليات وزارة الهجرة لمتابعة انتخابات مجلس النواب للمصريين بالخارج في مرحلتها الأولى، قد استقبلت خلال الساعات الماضية مع بداية اليوم الثاني، عددا من الاستفسارات والأسئلة التي عملت الغرفة على الرد عليها، وحلها بالتنسيق مع الهيئة الوطنية للانتخابات.

وأضافت السفيرة نبيلة مكرم، أن غرفة العمليات تلقت شكوى من 170 مصريًا مقيمًا بالسعودية واجهوا بعض المعوقات التقنية من المصدر لطباعة بطاقات الاقتراع من الموقع الرسمي للهيئة الوطنية للانتخابات، وتم التواصل على الفور مع الهيئة الوطنية للانتخابات، وتم التأكد من أنهم مسجلون ضمن قوائم الناخبين للمرحلة الأولى ومستوفون لكامل بياناتهم، وتكمن المشكلة فقط في معوقات تقنية تتعلق بسرعة الإنترنت من المصدر، وعليه تم إرسال رابط التصويت المباشر https:ocv-ikrars.elections.egrequest_vote وتمكنوا من الحصول على بطاقات الاقتراع.

كما ورد لغرفة عمليات وزارة الهجرة استفسارات من مصريين بالكويت حول إمكانية اللجوء لشركات البريد السريع الخاصة، نظرا لإغلاق البريد الحكومي نتيجة لتفشي فيروس كورونا، فقد تم التواصل مع الهيئة الوطنية للانتخابات، حيث أفادت بإمكانية استخدام البريد السريع الخاص بتلك الشركات، لتمكين المصريين هناك من أداء الواجب الانتخابي.

وأشارت وزيرة الهجرة، إلى أن هناك عددًا من الاسفسارات دارت حول كيفية طباعة بطاقتي الاقتراع وإقرار التصويت من الموقع الرسمي للهيئة الوطنية للانتخابات، حيث تتم طباعة بطاقتي الاقتراع يومي 19 و20 أكتوبر للمرحلة الأولى، ويومي 2 و3 نوفمبر للمرحلة الثانية، من خلال الدخول على هذا الرابط المباشر https:ocv-ikrars.elections.egrequest_vote الخاص بطباعة بطاقتي الاقتراع، وإقرار التصويت من موقع الهيئة الوطنية للانتخابات، وذلك بعد إدخال الرقم القومي ورقم التسجيل السري الخاص بالمواطن.

وذلك بالإضافة إلى استفسار حول إمكانية التصويت في الانتخابات دون تسجيل البيانات، فقد تم التأكيد على حتمية تسجيل الناخب على موقع الهيئة الوطنية للانتخابات حتى يتمكن المصري بالخارج من التصويت في العملية الانتخابية، وقد انتهت فترة التسجيل على الموقع، والتي كان مقررا لها في الفترة من 27 سبتمبر الماضي وحتى 10 أكتوبر الجاري.

وفي سياق متصل، أوضحت السفيرة نبيلة مكرم، خطوات التصويت للمصريين بالخارج في انتخابات مجلس النواب حتى يتمكن المواطن من التصويت، حيث يجب أن يكون الناخب قد سجل بياناته على موقع الهيئة الوطنية للانتخابات www.elections.eg في الفترة من 27 سبتمبر الماضي وحتى 10 أكتوبر الجاري، ثم الاحتفاظ بالرقم السري الخاص به لكي يتمكن من إدخاله على موقع الهيئة، وتحميل وطباعة بطاقتي الاقتراع يومي 19 و20 أكتوبر للمرحلة الأولى، ويومي 2 و3 نوفمبر للمرحلة الثانية، والتي تتضمن 13 محافظة هي القاهرة والقليوبية والدقهلية والمنوفية والغربية وكفرالشيخ والشرقية وبورسعيد والإسماعيلية والسويس ودمياط وشمال سيناء وجنوب سيناء.

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