محافظ دمياط: إصلاح بمدخل عزبة عطاالله بـ5 ملايين جنيه

تفقدت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، اليوم الثلاثاء، عمليات رد الشيء لأصله والتى تُجرى بمعرفة مديرية الطرق والنقل بطريق الكاشف الجديد- سيف الدين حتى مدخل عزبة عطاالله، بتكلفة قدرها 5.7 مليون جنيه، ورافقها خلالها المهندس طارق بدوي، مدير مديرية الطرق والنقل، وغريب عارف، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الزرقا.كما أصدرت محافظ دمياط تعليماتها بتنفيذ تلك الأعمال وفقًا للمعايير والمواصفات الفنية والهندسية والجدول الزمنى المحدد لها، كما نوهت إلى أن هذه العملية تندرج ضمن أكبر خطة رد الشيء لأصله تقوم بها مديرية الطرق بمناطق مختلفة بالمحافظة باعتمادات مالية تصل إلى 14 مليون جنيه.