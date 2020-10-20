«الكرملين» ينفي شن الأجهزة الأمنية الروسية لهجمات سيبرانية

نفى المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) دميتري بيسكوف قيام الأجهزة الأمنية الروسية بأية هجمات سيبرانية على دورة الألعاب الأوليمبية، واصفا الاتهامات بأنها انتكاسة من انتكاسات رهاب الروس.وقال بيسكوف - في تصريح صحفي اليوم الثلاثاء - "سمعنا مثل تلك المعلومات في هذا الصدد، نتابع بكل أسى النهج الهادف إلى اتهام روسيا أو أجهزتها الأمنية بكل شىء، هذا يذكرنا بالانتكاسات المصاحبة لرهاب الروس، والتي لا تمت للواقع بصلة".وأضاف: "لم تقم روسيا ولا الأجهزة الأمنية الروسية بأية هجمات سيبرانية، وخصوصا ضد دورة الألعاب الأوليمبية".يُذكر أن الولايات المتحدة وبريطانيا اتهمتا مؤخرا روسيا بالقيام بهجمات سيبرانية على البنى التحتية في بعض الدول، ومنها الألعاب الأوليمبية في كوريا الجنوبية.