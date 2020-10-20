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الثلاثاء 20 أكتوبر 2020 الموافق 03 ربيع الأول 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ سوهاج يشهد نجاح أول عملية زراعة كلى في الصعيد

الثلاثاء 20/أكتوبر/2020 - 04:50 م
محافظ سوهاج
محافظ سوهاج
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شارك اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، في مؤتمر للإعلان عن نجاح أول عملية زراعة كلى في أحد المستشفيات الخاصة، وهي الأولى من نوعها في صعيد مصر، والتي يتم إجرائها في المحافظة، تعد العملية طفرة طبية كبيرة داخل مستشفيات الصعيد.

وقال محافظ سوهاج إن ما تم هو إنجاز كبير يحسب للمستشفى وطاقمها الطبي، خاصة أن تكاليف العملية تحملت المستشفى نفقاتها كاملة في إطار المسئولية المجتمعية لها، وأشار إلى أن القطاع الطبي في سوهاج يحتاج إلى مزيد من الكفاءات العلمية والطبية، وذلك لتخفيف العبء عن كاهل المواطن لتكبده عناء السفر لإجراء مثل هذه العمليات الدقيقة في محافظات الوجه البحري والقاهرة.

ومن جانبه، قال الدكتور مصطفى الشندويلي، الرئيس التنفيذي للمستشفى وعضو مجلس الإدارة، أننا نسعى دائمًا لتقديم خدمة طبية متميزة وجلب الخبرات والتخصصات المعقدة لتخفيف علي المواطنين بوجه عام تحمل تكلفة السفر والعمليات خارج المحافظة.

ووجه "الشندويلي" الشكر للفريق الطبي الذي أجرى العملية بقيادة الدكتور عماد أبوخبر، استشاري أمراض وزراعة الكلى، ورئيس فريق زراعة الكلى، والدكتور ممدوح الشرقاوي، استشاري جراحة المسالك البولية ورئيس الفريق الجراحي لزراعة الكلى، والدكتور أحمد شريف، استشاري جراحة المسالك البولية.

وحضر المؤتمر الدكتورة رجاء حسين، وكيل مديرية الصحة بسوهاج، وعدد من الصحفيين والإعلاميين وقيادات محافظة سوهاج ومديرية الصحة.

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