نائب رئيس جامعة طنطا يتابع انتظام الدراسة بالكليات

ترأس الدكتور الرفاعي مبارك، نائب رئيس جامعة طنطا لشئون التعليم والطلاب، المجلس الشهرى لشئون التعليم والطلاب، اليوم، بحضور الدكتور محمد إبراهيم، عميد كلية الحقوق، ووكلاء الكليات لشئون التعليم بالجامعة، حيث شهد الاجتماع استعراض الإجراءات الاحترازية التي طبقتها الكليات خلال الأيام الأولى من الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2020-2021.وخلال الاجتماع، حرص نائب رئيس الجامعة على التأكد من انتظام الدراسة بكل الكليات العملية والنظرية، والتزام الكليات بخطة الجامعة لتطبيق منظومة التعليم الهجين من اليوم الأول للدراسة.ووجه "مبارك" وكلاء الكليات بضرورة تذليل كل العقبات أمام الطلاب وحل أي مشكلات قد تواجههم، مشددًا بالالتزام التام بتطبيق الإجراءات الاحترازية طوال فترة الدراسة والتعقيم المستمر للقاعات والمدرجات والمعامل بشكل يومي، ومراعاة مسافات التباعد الاجتماعي بين الطلاب، داخل قاعات الدراسة وارتداء الكمامات الطبية لتجنب خطر الإصابة بفيروس كورونا المستجد.