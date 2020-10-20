رسميًا.. أشرف عاشور شيخًا للطريقة البرهامية

أعلنت الطرق الصوفية عن تولى الشيخ أشرف على عاشور البرهامى منصب شيخ الطريقة البرهامية، وذلك خلفًا لشقيقه الشيخ محمد على عاشور البرهامى الذى وافته المنية منذ أسبوعين تقريبًا، ليتولى شقيقه الشيخ على عاشور البرهامى حسب وصية الشيخ المنتقل.والسيد أشرف البرهامى هو نجل الشيخ علي عاشور البرهامى شيخ الطريقة البرهامية الراحل، وهو من مواليد سنة ١٩٦٠، حيث تخرج من كلية الآداب عام ٨٥ وعين مدرسًا لمادة اللغة العربية بالتعليم الثانوى، ثم استكمل الدراسات العليا فى كلية الآداب، وأعد دراسة فى الأدب المقارن، ثم عمل أستاذًا للأدب بجامعة 6 أكتوبر.خرج على المعاش منذ عدة أيام وتفرغ لشئون الطريقة، حيث عينه شقيقه الشيخ محمد على عاشور وكيل عام الطريقة قبل وفاته وذلك منذ 30 عامًا.