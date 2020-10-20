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الثلاثاء 20 أكتوبر 2020 الموافق 03 ربيع الأول 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

كريم عيد رئيسًا لقطاع التسويق التجارى بڤودافون مصر

الثلاثاء 20/أكتوبر/2020 - 03:38 م
كريم عيد
كريم عيد
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أعلنت فودافون مصر اليوم عن تولي كريم عيد منصب رئيس قطاع التسويق للأفراد خلفا لمحمد عبدالله الذي سيتولى منصب الرئيس التنفيذي للشركة وذلك اعتبارا من الأول من نوفمبر.

يتمتع كريم عيد بأكثر من 17 عاما من الخبرة الواسعة والمتنوعة فى مجال الإتصالات وتكنولوجيا المحمول.

انضم إلى فودافون مصر عام 2001 وتدرج فى المناصب في مختلف الأقسام في ڤودافون ما بين خدمة العملاء و التوزيع ومنافذ البيع والتحول الرقمى والتسويق الإلكترونى.

أسهم كريم عيد في تحقيق العديد من النجاحات لفودافون مصر وصدارتها لسوق المحمول المصرى.

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