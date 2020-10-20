السعودية: وفاة الأمير نواف بن سعد بن عبدالعزيز

أصدر الديوان الملكي بالمملكة العربية السعودية اليوم بيانا يتضمن فيه وفاة الأمير نواف بن سعد بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود.وقال الديوان الملكي "انتقل إلى رحمة الله تعالى الأمير نواف بن سعد بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود، وسيصلى عليه ــ إن شاء الله ــ اليوم الثلاثاء الموافق 3 3 1442هـ في مدينة الرياض".وأختتم "تغمده الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنه فسيح جناته، "إنا لله وإنا إليه راجعون".