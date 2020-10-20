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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محطة تل أبيب

وزير الخارجية الإماراتي: فتح سفارة في إسرائيل في أقرب وقت ممكن

الثلاثاء 20/أكتوبر/2020 - 03:34 م
عبد الله بن زياد
عبد الله بن زياد
سارة شريف
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أرسل وزير الخارجية الإماراتي عبد الله بن زياد آل نهيان، رسالة إلى وزير الخارجية الإسرائيلي جابي أشكنازي، يطلب فيها فتح سفارة إماراتية في إسرائيل "في أقرب وقت ممكن"، ويتوقع أيضاً أن تفتح إسرائيل سفارة في أبو ظبي قريباً. وختم وزير الخارجية الإماراتي الرسالة قائلاً: "أطيب التمنيات للبلدين والشعبين الصديقين بالتقدم والازدهار في المستقبل"، بحسب ما نشرته صحيفة يديعوت أحرونوت قبل قليل.

وكان قد وصل صباح اليوم وفد إماراتي إلى إسرائيل، في أول زيارة رسمية لمسؤولين من البلد الخليجي منذ أن قامت الدولتان بتطبيع العلاقات، حيث جري التوقيع على عدد من الاتفاقيات تشمل مجال الطيران وحماية الاستثمار والإعفاء من التأشيرات والعلوم والتكنولوجيا، ورافق الوفد وزير الخزانة الأمريكية ستيفن منوتشين الذي حضر عشاء عمل مع مسؤولين إماراتيين وإسرائيليين في أبوظبي أمس الاثنين.

وقال "نتنياهو": "اليوم نوقع أربع اتفاقيات من شأنها أن تغير الأمور، في المجال الاقتصادي وفي مجال العلوم والتكنولوجيا وفي مجال الطيران". وأعرب "نتنياهو" عن امتنانه للولايات المتحدة قائلاً: "لم نكن لنشهد مثل هذا اليوم لولا الدعم الأمريكي، سوف نتذكر هذا اليوم، يوم السلام الرائع".

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