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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

السودان يؤكد سعيه لتعزيز العلاقات مع الأمم المتحدة

الثلاثاء 20/أكتوبر/2020 - 03:36 م
عمر قمر الدين
عمر قمر الدين
أ.ش.أ
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أكد عمر قمرالدين وزير الخارجية السوداني المكلف، سعي الحكومة الانتقالية إلى تعزيز العلاقات مع الأمم المتحدة، خصوصًا على ضوء بعثة الأمم المتحدة الجديدة في السودان "يونيتامس".

وأبدى عمرالدين- خلال لقائه اليوم الثلاثاء، يوري افاناسيف الممثل المقيم الجديد لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في السودان، بمناسبة تقديم أوراق اعتماده- استعداد وزارة الخارجية الكامل للتعاون وتسهيل مهام عمله.

من جانبه، عبر يوري افاناسيف، عن سعادته لاختياره للابتعاث للسودان في هذه اللحظات التاريخية، مقدمًا التهاني لوزير الخارجية باقتراب رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، وتوقيع اتفاق السلام في جوبا بين الحكومة والحركات المسلحة.

وأعرب عن أمله في أن يكون برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، عونًا للحكومة الانتقالية، مشيرًا إلى الأولوية التي يلقاها السودان من المجتمع الدولي لإنجاح الفترة الانتقالية.

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