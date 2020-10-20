«حق الغلابة».. أهم 9 مؤشرات عن منظومة الدعم الجديدة

يشكل الدعم الغذائي جزءًا أساسيًا من نظام شبكة الحماية الاجتماعية فى مصر، وذلك من خلال نظام بطاقات التموين التى تشمل عددًا كبيرًا من السلع الغذائية الأساسية، بالإضافة إلى دعم الخبز.وفيما يلى يرصد الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، أهم المؤشرات عن منظومة الدعم فى مصر فى ضوء البيانات الحديثة:1- تبلغ نسبة الأسر التي تم تغطيتها فى منظومة الدعم الجديدة 88.5% من إجمالى الأسر المصرية عام 2017 2018 مقارنة بـ 88.6% عام 2015 وترتفع هذه النسبة فى الريف لتصل إلى 95.5% مقابل 80.2% فى الحضر.2- أكثر من 90% من الأسر تقع تحت مظلة منظومة الدعم حتى الشريحة السابعة من حيث الدخل فى المجتمع.3- انخفضت هذه النسبة مع زيادة المستوى المعيشي للأسرة لتصل إلى 77.5% فى شريحة الإنفاق العليا (العاشرة) عام 2017 2018.4- بلغت نسبة تغطية بطاقات التموين للفقراء 93.6% عام 2017 2018.5- بلغت نسبة التغطية في معظم المحافظات أكثر من 90% فيما عدا محافظات القاهرة، الإسكندرية، السويس، بورسعيد عام 2017 2018.6- يمثل ما تحصل عليه الأسرة من الأرز وفقًا لمنظومة الدعم نسبة 14.9% من إجمالي استهلاك الأسرة من الأرز، وارتفعت فى الحضر لتصل إلى 19.9% مقابل 11.7% فى الريف.7- يمثل ما تحصل عليه الأسرة من الزيت وفقًا لمنظومة للدعم نسبة 83.6% من إجمالي استهلاك الأسرة من الزيت، وارتفعت لتصل إلى 89.4% فى الريف مقابل 75.7% فى الحضر.8- تبلغ نسبة استهلاك الأسرة من السكر وفقًا لمنظومة الدعم 83.9% من إجمالي استهلاك الأسرة من السكر، وارتفعت لتصل إلى 88.6% فى الريف مقابل 76.2% فى الحضر.9- بلغ متوسط نصيب الأسرة فى اليوم من الخبز البلدي المدعم 11.4 رغيف بمتوسط 2.7 رغيف يوميًا للفرد لعام 2017 2018.