رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 20 أكتوبر 2020 الموافق 03 ربيع الأول 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

«حق الغلابة».. أهم 9 مؤشرات عن منظومة الدعم الجديدة

الثلاثاء 20/أكتوبر/2020 - 03:07 م
منظومة الدعم الجديدة
منظومة الدعم الجديدة
أميرة ممدوح
طباعة
يشكل الدعم الغذائي جزءًا أساسيًا من نظام شبكة الحماية الاجتماعية فى مصر، وذلك من خلال نظام بطاقات التموين التى تشمل عددًا كبيرًا من السلع الغذائية الأساسية، بالإضافة إلى دعم الخبز.

وفيما يلى يرصد الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، أهم المؤشرات عن منظومة الدعم فى مصر فى ضوء البيانات الحديثة:

1- تبلغ نسبة الأسر التي تم تغطيتها فى منظومة الدعم الجديدة 88.5% من إجمالى الأسر المصرية عام 2017 2018 مقارنة بـ 88.6% عام 2015 وترتفع هذه النسبة فى الريف لتصل إلى 95.5% مقابل 80.2% فى الحضر.

2- أكثر من 90% من الأسر تقع تحت مظلة منظومة الدعم حتى الشريحة السابعة من حيث الدخل فى المجتمع.

3- انخفضت هذه النسبة مع زيادة المستوى المعيشي للأسرة لتصل إلى 77.5% فى شريحة الإنفاق العليا (العاشرة) عام 2017 2018.

4- بلغت نسبة تغطية بطاقات التموين للفقراء 93.6% عام 2017 2018.

5- بلغت نسبة التغطية في معظم المحافظات أكثر من 90% فيما عدا محافظات القاهرة، الإسكندرية، السويس، بورسعيد عام 2017 2018.

6- يمثل ما تحصل عليه الأسرة من الأرز وفقًا لمنظومة الدعم نسبة 14.9% من إجمالي استهلاك الأسرة من الأرز، وارتفعت فى الحضر لتصل إلى 19.9% مقابل 11.7% فى الريف.

7- يمثل ما تحصل عليه الأسرة من الزيت وفقًا لمنظومة للدعم نسبة 83.6% من إجمالي استهلاك الأسرة من الزيت، وارتفعت لتصل إلى 89.4% فى الريف مقابل 75.7% فى الحضر.

8- تبلغ نسبة استهلاك الأسرة من السكر وفقًا لمنظومة الدعم 83.9% من إجمالي استهلاك الأسرة من السكر، وارتفعت لتصل إلى 88.6% فى الريف مقابل 76.2% فى الحضر.

9- بلغ متوسط نصيب الأسرة فى اليوم من الخبز البلدي المدعم 11.4 رغيف بمتوسط 2.7 رغيف يوميًا للفرد لعام 2017 2018.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

رقصت على أغاني الهضبة.. 10 فيديوهات قبل الشهرة لـ «راقصة الترند»

مفاجأة في مقتل «برنس مطروح».. زوجته وعشيقها قتلاه شنقا

«الموسيقيين» ترفض أوراق «بيكا».. وشاكوش وعمر كمال «في الاختبارات»

«حب الرشاد».. فوائد مذهلة للحبة الحمراء

الصور

image description

«كلنا واحد» تسدد مصروفات الطلاب الأكثر احتياجًا بمدرسة في الهرم

image description

تخصيص قطعتي أرض لإقامة مساكن اقتصادية ومحطة مياه جوفية بأسيوط

image description

محافظ أسيوط يفتتح معرض «ما يغلاش عليك» لدعم المنتج المصري

image description

منح شهادة الأيزو لـ7 مستشفيات جامعية بأسيوط

image description

«تموين أسيوط»: تحرير 1471 محضرًا تموينيًّا في 24 ساعة

الأكثر قراءة

حقيقة إغلاق مدرسة مصر للغات في الجيزة بسبب وفاة طالب بكورونا

«شوقى» يعلن مفاجأة لطلاب الثانوية العامة (فيديو)

«واحد من الناس» يتكفل بإجراء عملية لوالد بوسي

خطفت «الترند» برقصة.. من هي لوردينا التي أشعلت مواقع التواصل

إنفوجراف

image description

«حق مريم».. تفاصيل مقتل فتاة المعادي (إنفوجراف)

image description

إيرادات الأفلام منذ عودة الحياة لطبيعتها في مصر (إنفوجراف)

image description

ملابسات وفاة عويس الرواى فى 5 نقاط

image description

سجون تميم جحيم القطريين على الأرض (إنفوجراف)

نجم الساعة

الأمير عبدالرحمن بن مساعد: مقاطعة المنتجات التركية تصرف شعبى للرد على وقاحة أردوغان

منوعات

روسيا تنتج 300 ألف جرعة من لقاح كورونا بنهاية أكتوبر

خبير بريطاني يحذر: كورونا لن يختفي

اكتشاف كوكبين بينهما «أرض فائقة» على بعد 120 سنة ضوئية

الصين: لا آثار جانبية حادة لاختبارات لقاحات كورونا

أيام زمان

«كل ما أقوله رايحه حتة يقول لا».. أمينة رزق تكشف عقدتها من الزواج

«كنت الوسيط بينه وبين مصر»..اعترافات إيهاب نافع عن علاقته بـ «الهجان»

«صوته عالي ويزعج نومي».. سبب انفصال شادية عن صلاح ذوالفقار

«لابد أن يجيدا فن الشقلبة».. اعترافات مصطفى محمود عن الزواج وفشله فيه

مقالات الرأي
عمرو خالد
وسّع على غيرك يوسع الله عليك
القس. رفعت فكرى
فرنسا وإيواء الثعابين
لواء.حمدى البطران
رقابة المجتمع على الإبداع
لواء. محسن الفحام
مصر- ليبيا والمصير المشترك
المزيد

الثقافة

عصام زكريا يكتب: سيرة القلب.. ذكريات عن الثقافة والفن والحب في نصف قرن (6)

بمشاركة 20 فرقة.. افتتاح مهرجان سماع الدولي 13 الخميس

«إخوانجي» يفوز بجائزة «اتحاد الكتاب».. والمبدعون يهجرون مسابقاته

تعرف على «فوه» مدينة القباب والمساجد المجهولة (صور)